https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018929483.html
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА
ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:22:00+03:00
2025-05-25T03:22:00+03:00
2025-05-25T03:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_0:197:3072:1925_1920x0_80_0_0_7253750581533eefad60ae494a1615bf.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. "Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал он в Telegram-канале. Ранее мэр уже сообщал об 11 уничтоженных за ночь БПЛА, летевших на столицу.
https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018928615.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/0e/1945779121_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_d2489c6f1b9468082e13e58d08414f37.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА
Собянин: силы ПВО ПВО уничтожили еще один летевший на Москву БПЛА