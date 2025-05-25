https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018929483.html

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

ПВО уничтожила еще один летевший на Москву БПЛА

ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:22:00+03:00

2025-05-25T03:22:00+03:00

2025-05-25T03:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. ПВО Минобороны РФ уничтожила еще один беспилотник, летевший на Москву, заявил мэр Сергей Собянин. "Силами ПВО Минобороны уничтожен еще один беспилотник, летевший на Москву", - написал он в Telegram-канале. Ранее мэр уже сообщал об 11 уничтоженных за ночь БПЛА, летевших на столицу.

https://ria.ru/20250525/bespilotniki-2018928615.html

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2025

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москва, сергей собянин, министерство обороны рф (минобороны рф)