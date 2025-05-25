https://ria.ru/20250525/smi-2018995361.html

"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ

"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ

Западные СМИ замалчивают украинские удары по гражданской инфраструктуре в России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:06:00+03:00

2025-05-25T18:06:00+03:00

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специальная военная операция на украине

россия

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чей боуз

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают украинские удары по гражданской инфраструктуре в России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Приоритетными целями диктатуры Зеленского являются церкви и жилые дома. <…> Почему в СМИ нет сообщений об этой "военной" цели?", — написал он, комментируя сообщения о сгоревшем от удара украинского куполе Никольского собора в Епифани Тульской области.Ранее в воскресенье Минобороны России сообщало, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации.ВСУ регулярно бьют по гражданским объектам на территории России, в ответ военные наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html

https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html

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тульская область

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россия, тульская область, украина, чей боуз, дмитрий песков, вооруженные силы украины