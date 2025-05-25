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"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ
"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025
"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ
Западные СМИ замалчивают украинские удары по гражданской инфраструктуре в России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:06:00+03:00
2025-05-25T18:06:00+03:00
2025-05-25T20:02:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Западные СМИ замалчивают украинские удары по гражданской инфраструктуре в России, написал ирландский журналист Чей Боуз в соцсети Х."Приоритетными целями диктатуры Зеленского являются церкви и жилые дома. <…> Почему в СМИ нет сообщений об этой "военной" цели?", — написал он, комментируя сообщения о сгоревшем от удара украинского куполе Никольского собора в Епифани Тульской области.Ранее в воскресенье Минобороны России сообщало, что средства ПВО за минувшие сутки сбили 274 украинских беспилотника самолетного типа, в том числе 194 вне зоны спецоперации.ВСУ регулярно бьют по гражданским объектам на территории России, в ответ военные наносят прицельные удары по военным пунктам и местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018994383.html
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россия, тульская область, украина, чей боуз, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Тульская область, Украина, Чей Боуз, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
"Приоритетные цели". Журналист раскрыл правду об ударах ВСУ
Журналист Боуз: мировые СМИ утаивают реальные военные цели ВСУ