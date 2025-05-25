Рейтинг@Mail.ru
МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:53 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/smi-2018980009.html
МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России
МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России - РИА Новости, 25.05.2025
МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России
Москва рассчитывает на расширение присутствие африканских средств массовой информации в РФ, важно преподносить объективное видение событий в России и Африке,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:53:00+03:00
2025-05-25T15:53:00+03:00
россия
африка
москва
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_791619570acaa857b7df16668a930517.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на расширение присутствие африканских средств массовой информации в РФ, важно преподносить объективное видение событий в России и Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко. "Успешно осуществляется практическое сотрудничество в политической, торгово-экономической сферах, реализуются гуманитарные проекты. Значительная роль здесь принадлежит средствам массовой информации. Крайне важно доносить до широкой аудитории объективную картину событий, происходящих в России, в Африке, да и в мире в целом. Весомой вкладкой в эту деятельность вносят российские медиа, которые ведут вещание в более чем 40 странах континента… Рассчитываем на расширение присутствия африканских СМИ в России", - сказала Довгаленко в видеообращении к участникам форума "Африканские горизонты". Она добавила, что Россия продолжит помогать Африке помогать укреплять свои позиции как самостоятельного центра силы. "Наша страна на протяжении десятилетий бескорыстно помогала африканцам в их самоотверженной борьбе. И сегодня мы всецело поддерживаем стремление африканских государств играть активную роль в мировых делах, совместно противодействуем современным практикам неоколониализма", - подчеркнула Довгаленко.
https://ria.ru/20250306/rossija-2003376429.html
россия
африка
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/0c/1983297884_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_def7db1b1e04207a997d4ef9acdd25bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, африка, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Африка, Москва, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России

МИД: Россия рассчитывает на расширение присутствия африканских СМИ в стране

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМИД России
МИД России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МИД России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на расширение присутствие африканских средств массовой информации в РФ, важно преподносить объективное видение событий в России и Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко.
«
"Успешно осуществляется практическое сотрудничество в политической, торгово-экономической сферах, реализуются гуманитарные проекты. Значительная роль здесь принадлежит средствам массовой информации. Крайне важно доносить до широкой аудитории объективную картину событий, происходящих в России, в Африке, да и в мире в целом. Весомой вкладкой в эту деятельность вносят российские медиа, которые ведут вещание в более чем 40 странах континента… Рассчитываем на расширение присутствия африканских СМИ в России", - сказала Довгаленко в видеообращении к участникам форума "Африканские горизонты".
Она добавила, что Россия продолжит помогать Африке помогать укреплять свои позиции как самостоятельного центра силы.
"Наша страна на протяжении десятилетий бескорыстно помогала африканцам в их самоотверженной борьбе. И сегодня мы всецело поддерживаем стремление африканских государств играть активную роль в мировых делах, совместно противодействуем современным практикам неоколониализма", - подчеркнула Довгаленко.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Захарова рассказала о сотрудничестве "России сегодня" с африканскими СМИ
6 марта, 12:32
 
РоссияАфрикаМоскваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала