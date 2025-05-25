https://ria.ru/20250525/smi-2018980009.html

МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России

МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России - РИА Новости, 25.05.2025

МИД надеется на расширение присутствия африканских СМИ в России

Москва рассчитывает на расширение присутствие африканских средств массовой информации в РФ, важно преподносить объективное видение событий в России и Африке,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:53:00+03:00

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россия

африка

москва

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Москва рассчитывает на расширение присутствие африканских средств массовой информации в РФ, важно преподносить объективное видение событий в России и Африке, заявила глава департамента партнерства с Африкой МИД Татьяна Довгаленко. "Успешно осуществляется практическое сотрудничество в политической, торгово-экономической сферах, реализуются гуманитарные проекты. Значительная роль здесь принадлежит средствам массовой информации. Крайне важно доносить до широкой аудитории объективную картину событий, происходящих в России, в Африке, да и в мире в целом. Весомой вкладкой в эту деятельность вносят российские медиа, которые ведут вещание в более чем 40 странах континента… Рассчитываем на расширение присутствия африканских СМИ в России", - сказала Довгаленко в видеообращении к участникам форума "Африканские горизонты". Она добавила, что Россия продолжит помогать Африке помогать укреплять свои позиции как самостоятельного центра силы. "Наша страна на протяжении десятилетий бескорыстно помогала африканцам в их самоотверженной борьбе. И сегодня мы всецело поддерживаем стремление африканских государств играть активную роль в мировых делах, совместно противодействуем современным практикам неоколониализма", - подчеркнула Довгаленко.

https://ria.ru/20250306/rossija-2003376429.html

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африка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, африка, москва, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)