https://ria.ru/20250525/slutskij-2018973698.html

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025

Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:00:00+03:00

2025-05-25T15:00:00+03:00

2025-05-25T15:00:00+03:00

специальная военная операция на украине

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москва

леонид слуцкий (политик)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек. "Масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 завершен. Важнейший шаг в рамках реализации итогов Стамбула-2. Поздравляю наших ребят и их семьи! Обмен стал возможен благодаря высокопрофессиональным действиям российских переговорщиков, Минобороны и всех остальных ведомств и служб", - написал он. Слуцкий отметил готовность работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта. Однако, по его словам, для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города. "На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве", - добавил политик.

https://ria.ru/20250525/vsu-2018973526.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

украина, россия, москва, леонид слуцкий (политик), госдума рф