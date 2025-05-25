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Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
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https://ria.ru/20250525/slutskij-2018973698.html
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной - РИА Новости, 25.05.2025
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:00:00+03:00
2025-05-25T15:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
россия
москва
леонид слуцкий (политик)
госдума рф
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале. В период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек. "Масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 завершен. Важнейший шаг в рамках реализации итогов Стамбула-2. Поздравляю наших ребят и их семьи! Обмен стал возможен благодаря высокопрофессиональным действиям российских переговорщиков, Минобороны и всех остальных ведомств и служб", - написал он. Слуцкий отметил готовность работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта. Однако, по его словам, для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города. "На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве", - добавил политик.
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украина, россия, москва, леонид слуцкий (политик), госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Москва, Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ
Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной

Слуцкий: обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря переговорщикам

© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
В период с 23 по 25 мая был проведен обмен военнослужащими и мирными гражданами между РФ и Украиной по формуле 1000 на 1000 человек.
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"Масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 завершен. Важнейший шаг в рамках реализации итогов Стамбула-2. Поздравляю наших ребят и их семьи! Обмен стал возможен благодаря высокопрофессиональным действиям российских переговорщиков, Минобороны и всех остальных ведомств и служб", - написал он.
Слуцкий отметил готовность работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта.
Однако, по его словам, для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города.
"На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве", - добавил политик.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияМоскваЛеонид Слуцкий (политик)Госдума РФ
 
 
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