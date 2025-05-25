Слуцкий прокомментировал обмен военнопленными с Украиной
Слуцкий: обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря переговорщикам
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Обмен военнопленными с Украиной стал возможен благодаря действиям российских переговорщиков, Минобороны и ряда ведомств, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале.
"Масштабный обмен военнопленными по формуле 1000 на 1000 завершен. Важнейший шаг в рамках реализации итогов Стамбула-2. Поздравляю наших ребят и их семьи! Обмен стал возможен благодаря высокопрофессиональным действиям российских переговорщиков, Минобороны и всех остальных ведомств и служб", - написал он.
Слуцкий отметил готовность работать дальше для полного достижения мира при понимании необходимости устранения первопричин конфликта.
Однако, по его словам, для устойчивого результата должна быть встречная готовность со стороны украинского режима, который пока не оставляет попыток террора мирного населения и атак БПЛА на российские города.
"На все акты агрессии, как было уже заявлено, всегда последует адекватный ответ Москвы. Ответственность же в случае эскалации будет лежать на Киеве", - добавил политик.