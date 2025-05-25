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Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 25.05.2025
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16:47 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 25.05.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. РИА Новости, 25.05.2025
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2025-05-25T16:47:00+03:00
общество
евгений тишковец
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. "К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, - плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс - высокий (оранжевый), составляет уже шесть единиц. Человеку при таком активном солнечном воздействии необходимы защита, обязательное использование солнцезащитных средств и сокращение времени нахождения под солнечными лучами в период с десяти до 16 часов, предупредил Тишковец.
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общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов.
"К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, - плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов", - рассказал агентству Тишковец.
Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс - высокий (оранжевый), составляет уже шесть единиц. Человеку при таком активном солнечном воздействии необходимы защита, обязательное использование солнцезащитных средств и сокращение времени нахождения под солнечными лучами в период с десяти до 16 часов, предупредил Тишковец.
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