https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 25.05.2025

Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T16:47:00+03:00

общество

евгений тишковец

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. "К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, - плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс - высокий (оранжевый), составляет уже шесть единиц. Человеку при таком активном солнечном воздействии необходимы защита, обязательное использование солнцезащитных средств и сокращение времени нахождения под солнечными лучами в период с десяти до 16 часов, предупредил Тишковец.

https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html

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2025

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общество, евгений тишковец