https://ria.ru/20250525/sinoptik-2018987163.html
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе - РИА Новости, 25.05.2025
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:47:00+03:00
2025-05-25T16:47:00+03:00
2025-05-25T16:47:00+03:00
общество
евгений тишковец
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25546/99/255469939_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_ba76ade354cc463874d4eb2ee1217a68.jpg
МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил РИА Новости, что на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30 градусов. "К 15.00 на опорной метеостанции ВДНХ столбик термометра показал плюс 27,4 градуса, в центре города, на Балчуге, - плюс 28,3 градуса. Это самый теплый день с начала года. В предстоящую неделю в Центральной России будет плюс 25-30 градусов", - рассказал агентству Тишковец. Синоптик отметил, что ультрафиолетовый индекс - высокий (оранжевый), составляет уже шесть единиц. Человеку при таком активном солнечном воздействии необходимы защита, обязательное использование солнцезащитных средств и сокращение времени нахождения под солнечными лучами в период с десяти до 16 часов, предупредил Тишковец.
https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/25546/99/255469939_0:0:2667:2000_1920x0_80_0_0_860b35ce2296b89aee6b476408e7e760.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, евгений тишковец
Общество, Евгений Тишковец
Синоптик рассказал о погоде в Центральной России на следующей неделе
Синоптик Тишковец: на следующей неделе в Центральной России будет до плюс 30