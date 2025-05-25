https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html

Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян

Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.05.2025

Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что уехавшие из России граждане просчитались и теперь... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T23:48:00+03:00

2025-05-25T23:48:00+03:00

2025-05-25T23:48:00+03:00

россия

украина

африка

маргарита симоньян

владимир соловьев (телеведущий)

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что уехавшие из России граждане просчитались и теперь можно "наблюдать за их ужасом" из-за невозможности вернуться. "Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только - как проиграла. Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались", - заявила Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она процитировала отрывок из стихотворения Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы", на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня: "Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. И не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю. И не было большего долга, чем выполнить волю твою". Симоньян пояснила, что этим хотела сказать, что "нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее". "А кто этого не понимает - им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые", - отметила она.

https://ria.ru/20250525/simonjan-2019019998.html

https://ria.ru/20250428/simonjan-2013800610.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, африка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)