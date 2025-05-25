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Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.05.2025
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23:48 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019022876.html
Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян
Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.05.2025
Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что уехавшие из России граждане просчитались и теперь... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T23:48:00+03:00
2025-05-25T23:48:00+03:00
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что уехавшие из России граждане просчитались и теперь можно "наблюдать за их ужасом" из-за невозможности вернуться. "Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только - как проиграла. Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались", - заявила Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". Она процитировала отрывок из стихотворения Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы", на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня: "Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. И не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю. И не было большего долга, чем выполнить волю твою". Симоньян пояснила, что этим хотела сказать, что "нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее". "А кто этого не понимает - им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые", - отметила она.
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019019998.html
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россия, украина, африка, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий)
Россия, Украина, Африка, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий)
Уехавшие из России граждане просчитались, заявила Симоньян

Симоньян считает, что уехавшие из России просчитались и вернуться уже не смогут

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что уехавшие из России граждане просчитались и теперь можно "наблюдать за их ужасом" из-за невозможности вернуться.
«
"Они ведь просчитались. Представляете, каково им сейчас наблюдать, когда Трамп языком, губами, английским языком говорит Зеленскому: ну да, если бы не мы, то вы не продержались бы и 3 дня. Когда все на свете пишут: ну да, проиграла Украина. Теперь вопрос только - как проиграла. Они просчитались. Они же уехали не по любви, а по расчету. А по расчету нельзя, и расчет может быть неверным, и любви не случилось. Как сейчас забавно наблюдать за их ужасом. А вернуться уже не смогут. И там просчитались", - заявила Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
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Она процитировала отрывок из стихотворения Михаила Исаковского "Летят перелетные птицы", на которое композитором Матвеем Блантером была написана знаменитая одноименная песня: "Летят перелетные птицы в осенней дали голубой, летят они в жаркие страны, а я остаюся с тобой. А я остаюся с тобою, родная навеки страна. Не нужен мне берег турецкий, и Африка мне не нужна. Немало я стран перевидел, шагая с винтовкой в руке. И не было горше печали, чем жить от тебя вдалеке. Немало я дум передумал с друзьями в далеком краю. И не было большего долга, чем выполнить волю твою".
Симоньян пояснила, что этим хотела сказать, что "нет большего счастья, чем служить своей Родине и выполнить волю ее".
"А кто этого не понимает - им можно только посочувствовать, они родились слепо-глухо-немые", - отметила она.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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