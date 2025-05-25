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Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.05.2025
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22:56 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/simonjan-2019019998.html
Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век, заявила Симоньян
Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век, заявила Симоньян - РИА Новости, 25.05.2025
Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век, заявила Симоньян
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что проводимая президентом США Дональдом Трампом... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:56:00+03:00
2025-05-25T22:56:00+03:00
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маргарита симоньян
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что проводимая президентом США Дональдом Трампом политика страны вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье. "На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век… (госсекретарь Марко – ред.) Рубио, его госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. Ну, все как положено, все идет по плану. Все эти годы американские президенты делают одно и тоже - картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их не подписывает. И Рубио ему говорит – у нас так не принято... Ты подпиши уж... А он не подписывает. Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1". По ее словам, например, Илон Маск – "он уже соскочил", решив, что будет заниматься "своими компаниями". Кроме того, она напомнила, что "тут вспоминается единственный президент США, который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана". "Это был президент (Джон – ред.) Кеннеди. Он был католик. К русским относился с большим понимаем, и лез, куда не спрашивали. И убили Кеннеди. И брата его, он тоже баллотировался", - сказала Симоньян.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, маргарита симоньян, владимир соловьев (телеведущий), санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Маргарита Симоньян, Владимир Соловьев (телеведущий), Санкции в отношении России
Трамп говорит страшные вещи и возвращается в XIX век, заявила Симоньян

Симоньян: многие переживают за жизнь Трампа из-за проводимой им политики США

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 25 мая – РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что проводимая президентом США Дональдом Трампом политика страны вызывает беспокойство за его жизнь и здоровье.
«
"На Трампа смотришь и серьезно переживаешь за его жизнь и здоровье… Трамп говорит страшные вещи и возвращается в 19 век… (госсекретарь Марко – ред.) Рубио, его госсекретарь, пытается ввести санкции серьезные против России. Ну, все как положено, все идет по плану. Все эти годы американские президенты делают одно и тоже - картинка меняется, а план прежний. На самом деле не американские президенты управляют политикой США. И все должно было быть, как намечено глубинным государством. И Трамп вдруг их не подписывает. И Рубио ему говорит – у нас так не принято... Ты подпиши уж... А он не подписывает. Я как-то сильно переживаю за его жизнь и здоровье. И не только я", - сказала Симоньян в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".
По ее словам, например, Илон Маск – "он уже соскочил", решив, что будет заниматься "своими компаниями".
Кроме того, она напомнила, что "тут вспоминается единственный президент США, который более-менее проводил, хотя бы пытался, отличное от установленного плана". "Это был президент (Джон – ред.) Кеннеди. Он был католик. К русским относился с большим понимаем, и лез, куда не спрашивали. И убили Кеннеди. И брата его, он тоже баллотировался", - сказала Симоньян.
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
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В миреСШАРоссияДональд ТрампМаргарита СимоньянВладимир Соловьев (телеведущий)Санкции в отношении России
 
 
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