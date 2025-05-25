https://ria.ru/20250525/sibur-2019000678.html

Почти 30 процентов сотрудников "Сибура" — женщины, сообщили в компании

Почти 30 процентов сотрудников "Сибура" — женщины, сообщили в компании - РИА Новости, 25.05.2025

Почти 30 процентов сотрудников "Сибура" — женщины, сообщили в компании

Почти 30% сотрудников "Сибура" - это женщины, при этом три четверти из них работают в производственных подразделениях, рассказали РИА Новости в нефтехимической... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:58:00+03:00

2025-05-25T18:58:00+03:00

2025-05-25T18:58:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Почти 30% сотрудников "Сибура" - это женщины, при этом три четверти из них работают в производственных подразделениях, рассказали РИА Новости в нефтехимической компании в День химика, который отмечается в этом году 25 мая. "Двадцать девять процентов сотрудников "Сибура" - женщины, при этом 76% из них трудятся в производственных подразделениях", - рассказали в "Сибуре". "Из пяти научных директоров компании два - женщины. Средний возраст научных сотрудников - 35 лет, при этом 54% из них тоже женщины: 64% - в прикладной науке и 52% - в инновациях. Это говорит о реальной трансформации отрасли и расширении возможностей для женщин в индустриальных профессиях", - добавили там. Там отметили, что в первую очередь в нефтехимической отрасли востребованы специалисты инженерно-производственного профиля. Одна из ключевых профессий на производствах - аппаратчик. Этот специалист управляет технологическими процессами и следит за их безопасностью. "Примечательно, что женщины тоже стали все чаще выбирать эту специальность", - добавили в компании. В целом на 80% производственных площадок "Сибура" средний возраст главных технологов составляет 30-35 лет, а средний возраст их подчинённых - 25-28 лет. Сейчас в компании работает более 4,3 тысячи специалистов в возрасте до 27 лет, что составляет 10-15% от общего числа сотрудников. Компания ставит целью довести этот показатель до 20%. "Овладение профессией нефтехимика требует не только фундаментальных знаний и прикладных навыков, но и реального погружения в производственную среду. Именно поэтому мы делаем акцент на подготовке кадров внутри компании", - приводится в комментарии "Сибура" цитата руководителя практики по работе с молодыми специалистами и учебными заведениями компании Ирины Шахмаметовой. В компании объяснили, что готовы нанимать сотрудников без опыта и инвестировать в их развитие: на текущий момент 80% инженеров - это специалисты, выросшие внутри "Сибура". Современный нефтехимик - это не просто "технарь" или ученый, добавили в "Сибуре". Это специалист, который управляет командами и процессами, развивает "soft skills", запускает внутренние стартапы и осваивает цифровые инструменты. Это и управленец, и IT-эксперт, и "международный коммуникатор". Все производственные процессы оцифрованы, а работа всё чаще ведётся в мультикультурной среде. "Сибур" даже ввел новый термин "бирюзовые воротнички", чтобы подчеркнуть, что современные рабочие - новаторы, занятые интеллектуальным трудом, в инженер будущего - технологичный, высокоинтеллектуальный специалист, способный управлять сложным современным оборудованием. Бирюзовый признан цветом 2026 года и олицетворяет трансформацию, интеллект и технологичность", - заключили в компании. "Сибур" - крупнейшая в России интегрированная нефтехимическая компания, перерабатывает побочные продукты добычи нефти и газа. Продукция "Сибура" используется в производстве потребительских товаров и автомобилей, строительстве, энергетике, а также в химической промышленности и других отраслях.

https://ria.ru/20250224/polimery-2001192370.html

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технологии, россия, сибур холдинг, общество