https://ria.ru/20250525/shtraf-2018932505.html

Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте - РИА Новости, 25.05.2025

Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T05:36:00+03:00

2025-05-25T05:36:00+03:00

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общество

россия

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть четвертая статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП России). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП России может составить три-пять тысяч рублей", — поделилась Бурякова. Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание.

https://ria.ru/20250517/shashlyk-2017527604.html

россия

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общество, россия, московская область (подмосковье)