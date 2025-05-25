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Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте - РИА Новости, 25.05.2025
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05:36 25.05.2025 (обновлено: 10:22 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/shtraf-2018932505.html
Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте
Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте - РИА Новости, 25.05.2025
Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте
Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до РИА Новости, 25.05.2025
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общество
россия
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова. "Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть четвертая статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП России). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП России может составить три-пять тысяч рублей", — поделилась Бурякова. Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание.
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россия
московская область (подмосковье)
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общество, россия, московская область (подмосковье)
Общество, Россия, Московская область (Подмосковье)
Дачников предупредили о штрафе за мытье машины в неположенном месте

Дачникам грозит штраф до 20 тысяч рублей за мытье машины в неположенном месте

© РИА Новости / Юлий Ахромеев | Перейти в медиабанкДачный участок
Дачный участок - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Юлий Ахромеев
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Региональными законами о благоустройстве запрещено мыть машины на землях общего назначения, за это предусмотрены штрафы для физлиц до 500 рублей, для юрлиц — до 20 тысяч рублей, рассказала РИА Новости руководитель федеральной общественной приемной Союза садоводов России Людмила Бурякова.
"Запрещено региональными законами о благоустройстве мыть машины на землях общего назначения (в Московской области это часть четвертая статьи 42 закона о благоустройстве Московской области: запрещается ремонтировать или мыть транспортные средства, устанавливать гаражи и иные укрытия для автотранспорта на территориях, относящихся к местам общего пользования). За это предусмотрены штрафы (статья 6.3 КоАП России). Предупреждение или штраф в размере от 100 до 500 рублей — физлица. Юрлицо — от 10 до 20 тысяч рублей. Если при мойке будет испорчена земля, штраф по статье 8.6 КоАП России может составить три-пять тысяч рублей", — поделилась Бурякова.
Также она отметила, что запрещено складировать стройматериалы на землях общего пользования СНТ и за границами товарищества, так как это нецелевое использование земли, за которое грозит административное наказание.
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