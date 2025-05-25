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В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский сняты все ограничения

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский сняты все ограничения - РИА Новости, 25.05.2025

В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский сняты все ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем... РИА Новости, 25.05.2025

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жуковский

домодедово (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

происшествия

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский", сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье Кореняко заявлял о введении временных ограничений в работе трех аэропортов."В аэропортах "Внуково", "Домодедово" и "Жуковский" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/sobyanin-2018997333.html

жуковский

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жуковский, домодедово (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), происшествия