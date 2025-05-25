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В "Ростехе" рассказали о новых проектах в области роботизации производств - РИА Новости, 25.05.2025
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12:25 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/rostehi-2018957142.html
В "Ростехе" рассказали о новых проектах в области роботизации производств
В "Ростехе" рассказали о новых проектах в области роботизации производств - РИА Новости, 25.05.2025
В "Ростехе" рассказали о новых проектах в области роботизации производств
"Ростех" активно развивает проекты цифровых двойников и искусственного интеллекта, а также расширяет использование роботов на своих предприятиях, так, на... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:25:00+03:00
2025-05-25T12:25:00+03:00
экономика
технологии
россия
владимир путин
ростех
объединенная двигателестроительная корпорация
ил-114-300
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Ростех" активно развивает проекты цифровых двойников и искусственного интеллекта, а также расширяет использование роботов на своих предприятиях, так, на некоторых производствах уровень роботизации достаточно высок – одна машина на шесть человек, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "В госкорпорации активно развиваются проекты в области цифровых двойников и искусственного интеллекта. Один из примеров - разработка и внедрение цифровых двойников авиационных двигателей. Это решение не только сокращает сроки создания новых моделей, но и значительно снижает затраты на их производство и обслуживание", - говорится в сообщении. Уточняется, что технология применяется в проекте создания силовой установки ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и не только. Также на предприятиях "Ростеха" расширяется использование роботов. "Они заменяют ручной труд, выполняя монотонную, рутинную или опасную работу. На некоторых производствах ОДК и "Камаза" уровень роботизации достаточно высок и достигает планки – одна машина на шесть человек", - отметили в пресс-службе. В "Ростехе" напомнили, что президент Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в список 25 стран-лидеров по роботизации. Так, в 2030 году госкорпорация должна выйти на целевой уровень роботизации - 230 роботов на каждые 10 тысяч человек. "Нет задачи заменить людей роботами. Уверены, что квалифицированный, профессиональный специалист, обладающий современными знаниями и навыками, будет востребован всегда", - резюмировали в пресс-службе.
https://ria.ru/20250524/rosteha-2018831536.html
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экономика, технологии, россия, владимир путин, ростех, объединенная двигателестроительная корпорация, ил-114-300
Экономика, Технологии, Россия, Владимир Путин, Ростех, Объединенная двигателестроительная корпорация, Ил-114-300
В "Ростехе" рассказали о новых проектах в области роботизации производств

"Ростех" развивает проекты цифровых двойников и искусственного интеллекта

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЭмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации Ростех - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Эмблема госкорпорации "Ростех". Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Ростех" активно развивает проекты цифровых двойников и искусственного интеллекта, а также расширяет использование роботов на своих предприятиях, так, на некоторых производствах уровень роботизации достаточно высок – одна машина на шесть человек, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"В госкорпорации активно развиваются проекты в области цифровых двойников и искусственного интеллекта. Один из примеров - разработка и внедрение цифровых двойников авиационных двигателей. Это решение не только сокращает сроки создания новых моделей, но и значительно снижает затраты на их производство и обслуживание", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что технология применяется в проекте создания силовой установки ТВ7-117СТ-01 для самолета Ил-114-300 и не только.
Также на предприятиях "Ростеха" расширяется использование роботов. "Они заменяют ручной труд, выполняя монотонную, рутинную или опасную работу. На некоторых производствах ОДК и "Камаза" уровень роботизации достаточно высок и достигает планки – одна машина на шесть человек", - отметили в пресс-службе.
В "Ростехе" напомнили, что президент Владимир Путин поставил задачу вывести Россию в список 25 стран-лидеров по роботизации. Так, в 2030 году госкорпорация должна выйти на целевой уровень роботизации - 230 роботов на каждые 10 тысяч человек.
"Нет задачи заменить людей роботами. Уверены, что квалифицированный, профессиональный специалист, обладающий современными знаниями и навыками, будет востребован всегда", - резюмировали в пресс-службе.
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ЭкономикаТехнологииРоссияВладимир ПутинРостехОбъединенная двигателестроительная корпорацияИл-114-300
 
 
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