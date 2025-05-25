https://ria.ru/20250525/rosteh-2018974118.html

В "Ростехе" рассказали о реализации бесшовной системы образования

В "Ростехе" рассказали о реализации бесшовной системы образования - РИА Новости, 25.05.2025

В "Ростехе" рассказали о реализации бесшовной системы образования

"Ростех" сотрудничает с сотнями учебных заведений по всей стране, в том числе, со школами, колледжами и вузами и реализует бесшовную систему образования,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:07:00+03:00

2025-05-25T15:07:00+03:00

2025-05-25T15:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. "Ростех" сотрудничает с сотнями учебных заведений по всей стране, в том числе, со школами, колледжами и вузами и реализует бесшовную систему образования, позволяющую готовить будущих специалистов для промышленности уже со школьной скамьи, рассказали РИА Новости в госкорпорации. "Сегодня ведущие работодатели в настоящем смысле слова конкурируют за молодежь. Поэтому мы ведем проактивную работу с сотнями школ, колледжей и вузов по всей стране. "Ростех" выстроил уникальную систему бесшовного образования "школа - ССУЗ/ВУЗ – передовая инженерная школа - предприятие/конструкторское бюро", позволяющую готовить будущих специалистов для промышленности уже со школьной скамьи", - говорится в сообщении. Особое место в этой системе занимают инженерные и ИТ-классы, которых насчитывается сегодня более 200 по всей стране, в них учатся более 5,5 тысячи детей. "В этих классах преподают наши специалисты, а современные лаборатории дают возможность школьникам на практике изучать химию, робототехнику и другие технические дисциплины", - добавили в "Ростехе". Также холдинги корпорации сотрудничают с более 140 вузами в 45 регионах России в рамках целевого обучения и научной деятельности. В 2024 году план по привлечению студентов был выполнен на 98,8% от заявленной квоты в 3,5 тысячи человек, а в 2025 году планируется набрать более 4 тысяч целевиков. Помимо этого, госкорпорация взаимодействует с Минпросвещения и региональными властями с целью адаптации целевых образовательных программ к потребностям конкретных производств. "В наших программах - 30% теории, 70% практики. Особый акцент делается на подготовку мультиквалифицированных рабочих. По окончании обучения они получают от трех до пяти востребованных специальностей, что дает им высокую конкурентоспособность на рынке труда", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250524/rostehi-2018821287.html

https://ria.ru/20250426/rosstat-2013531654.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, ростех