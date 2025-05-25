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На Кавказском инвестфоруме прошла молодежная бизнес-сессия - РИА Новости, 25.05.2025
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21:36 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/rossiya-2019014247.html
На Кавказском инвестфоруме прошла молодежная бизнес-сессия
На Кавказском инвестфоруме прошла молодежная бизнес-сессия - РИА Новости, 25.05.2025
На Кавказском инвестфоруме прошла молодежная бизнес-сессия
Молодежная бизнес-сессия с участием более 600 человек состоялась в первый день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, сообщили в фонде... РИА Новости, 25.05.2025
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2025-05-25T21:36:00+03:00
экономика
минеральные воды
россия
северный кавказ
сергей назаров
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 25 мая - РИА Новости. Молодежная бизнес-сессия с участием более 600 человек состоялась в первый день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, сообщили в фонде "Росконгресс". "В рамках молодежного дня Кавказского инвестиционного форума состоялась пленарная сессия "От мечты к успеху". Мероприятие собрало более 600 студентов, молодых предпринимателей, экспертов из мира бизнеса и представителей региональных органов исполнительной власти, обменявшихся опытом и идеями о том, как реализовать потенциал молодого поколения для развития региона и страны в целом", – говорится в сообщении. Также в сессии приняли участие замминистра экономического развития России Сергей Назаров и заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Владимир Надыкто. Модераторами сессии выступили ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов и основатель молодежного СМИ "Детская редакция", генеральный продюсер бизнес-канала WBCMedia Ольга Трубачева. Сообщается, что на пленарной сессии обсудили важность поддержки инициатив молодых предпринимателей. Состоялась презентация и обсуждения четырех успешных кейсов, которые реализовали молодые бизнесмены. "Участники представили свои стратегии достижения успеха на рынке, это особенно значимо для молодых людей. Уверен, что ребята получат позитивный заряд для формирования своих бизнес идей, а площадка Кавказского инвестиционного форума станет хорошей основой для формирования инновационных проектов развития нашего макрорегиона", – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов. II Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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минеральные воды
россия
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экономика, минеральные воды, россия, северный кавказ, сергей назаров, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
Экономика, Минеральные Воды, Россия, Северный Кавказ, Сергей Назаров, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
На Кавказском инвестфоруме прошла молодежная бизнес-сессия

В Минводах прошла молодежная бизнес-сессия с участием более 600 человек

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкКисловодск, вид на город
Кисловодск, вид на город - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 25 мая - РИА Новости. Молодежная бизнес-сессия с участием более 600 человек состоялась в первый день Кавказского инвестиционного форума в Минеральных Водах, сообщили в фонде "Росконгресс".
"В рамках молодежного дня Кавказского инвестиционного форума состоялась пленарная сессия "От мечты к успеху". Мероприятие собрало более 600 студентов, молодых предпринимателей, экспертов из мира бизнеса и представителей региональных органов исполнительной власти, обменявшихся опытом и идеями о том, как реализовать потенциал молодого поколения для развития региона и страны в целом", – говорится в сообщении.
Также в сессии приняли участие замминистра экономического развития России Сергей Назаров и заместитель полпреда президента на Северном Кавказе Владимир Надыкто. Модераторами сессии выступили ректор Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) Дмитрий Беспалов и основатель молодежного СМИ "Детская редакция", генеральный продюсер бизнес-канала WBCMedia Ольга Трубачева.
Сообщается, что на пленарной сессии обсудили важность поддержки инициатив молодых предпринимателей. Состоялась презентация и обсуждения четырех успешных кейсов, которые реализовали молодые бизнесмены.
"Участники представили свои стратегии достижения успеха на рынке, это особенно значимо для молодых людей. Уверен, что ребята получат позитивный заряд для формирования своих бизнес идей, а площадка Кавказского инвестиционного форума станет хорошей основой для формирования инновационных проектов развития нашего макрорегиона", – прокомментировал ректор СКФУ Дмитрий Беспалов.
II Кавказский инвестиционный форум проходит с 25 по 27 мая в Минеральных Водах. Организатором КИФ выступает фонд "Росконгресс" при поддержке Минэкономразвития РФ. Центральная тема – "Инвестиционный путь: прошлое, настоящее, будущее". РИА Новости выступает информационным партнером форума.
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ЭкономикаМинеральные ВодыРоссияСеверный КавказСергей НазаровМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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