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Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой
Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой - РИА Новости, 25.05.2025
Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой
Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной киевскому режиму территории, признался, что во время пути испытывал волнение от нахлынувших чувств к... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T21:16:00+03:00
2025-05-25T21:16:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной киевскому режиму территории, признался, что во время пути испытывал волнение от нахлынувших чувств к Родине и даже пустил слезу. РФ вернула в воскресенье ещё 303 военнослужащих, обмен по формуле 1000 на 1000, длившийся с 23 мая, завершён, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Тревога, любовь к Родине. Всё волнительно. Слезу пустил сегодня ещё там на границе", - сказал один из них в эфире телеканала "Россия 24". Другой признался, что поедет с дочерью и женой отдыхать, и больше ни о чем мечтать не может, кроме как побыть с родными и близкими. "Ещё нет, ещё такого ощущения нет. Как вот увижу детей, тогда и выдохну все это", - признался один из вернувшихся в том, что пока не может до конца расслабиться. Ещё один рассказал, что больше всего хочет сходить в баню "с женой и детьми просто отдохнуть".
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
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россия, общество, сво, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Общество, СВО, Украина
Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой
Российский военнослужащий, вернувшийся с Украины, пустил слезу по пути домой