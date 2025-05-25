https://ria.ru/20250525/rossiya-2019013249.html

Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой

Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой - РИА Новости, 25.05.2025

Российский военнослужащий рассказал о чувствах к Родине во время пути домой

Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной киевскому режиму территории, признался, что во время пути испытывал волнение от нахлынувших чувств к... РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Российский военнослужащий, вернувшийся с подконтрольной киевскому режиму территории, признался, что во время пути испытывал волнение от нахлынувших чувств к Родине и даже пустил слезу. РФ вернула в воскресенье ещё 303 военнослужащих, обмен по формуле 1000 на 1000, длившийся с 23 мая, завершён, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "Тревога, любовь к Родине. Всё волнительно. Слезу пустил сегодня ещё там на границе", - сказал один из них в эфире телеканала "Россия 24". Другой признался, что поедет с дочерью и женой отдыхать, и больше ни о чем мечтать не может, кроме как побыть с родными и близкими. "Ещё нет, ещё такого ощущения нет. Как вот увижу детей, тогда и выдохну все это", - признался один из вернувшихся в том, что пока не может до конца расслабиться. Ещё один рассказал, что больше всего хочет сходить в баню "с женой и детьми просто отдохнуть".

https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html

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россия, общество, сво, украина