https://ria.ru/20250525/rossiya-2018985868.html

Экваториальная Гвинея пригласила российских бизнесменов и деятелей культуры

Экваториальная Гвинея пригласила российских бизнесменов и деятелей культуры - РИА Новости, 25.05.2025

Экваториальная Гвинея пригласила российских бизнесменов и деятелей культуры

Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба завил, что приглашает российские компании и деятелей культуры в страну, там ждут и нефтегазовые... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:36:00+03:00

2025-05-25T16:36:00+03:00

2025-05-25T16:36:00+03:00

экваториальная гвинея

россия

газпром

роснефть

в мире

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба завил, что приглашает российские компании и деятелей культуры в страну, там ждут и нефтегазовые корпорации — "Газпром", "Роснефть". "Мы приглашаем вас, российский народ, российских бизнесменов, российских деятелей культуры, приезжайте к нам", - сказал глава дипмиссии, обращаясь к участникам форума "Африканские горизонты". Он добавил, что кроме российского образования, африканцам нужен еще и российский бизнес. "У меня есть пример. Я — кандидат экономических наук, закончил российский университет, нефтегаз… А у нас, в основном, это американские компании. Но я говорю по-русски: меня не берут. Я жду "Газпром", я жду Роснефть", - подчеркнул посол.

https://ria.ru/20250407/mali-2009732434.html

экваториальная гвинея

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экваториальная гвинея, россия, газпром, роснефть, в мире