https://ria.ru/20250525/rossiya-2018984397.html

"Из жизни уйдут". В Польше сделали неожиданное заявление о России

"Из жизни уйдут". В Польше сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 25.05.2025

"Из жизни уйдут". В Польше сделали неожиданное заявление о России

В России прикладывают максимальные усилия для сохранения памяти о героях Второй мировой войны, в Польше же и на Западе в целом игнорируют историческую память... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:32:00+03:00

2025-05-25T16:32:00+03:00

2025-05-25T22:41:00+03:00

россия

польша

европа

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России прикладывают максимальные усилия для сохранения памяти о героях Второй мировой войны, в Польше же и на Западе в целом игнорируют историческую память ради сомнительных политических перспектив, пишет журналист Даниэль Смолиньский в статье для издания Mysl Polska."Скоро из жизни уйдут последние ветераны Второй мировой войны, являющиеся непосредственными свидетелями тех страшных времен и Великой Победы многих народов Европы, в том числе поляков и русских, над нацистскими захватчиками. Русские прилагают все необходимые усилия, чтобы память о них осталась, тем временем мы, поляки, пожертвовали памятью наших героев во имя политических игрищ и сомнительных альянсов", — говорится в материале. Отмечается, что уже несколько лет на Западе и в Польше, в частности, не празднуют Победу, а только вскользь упоминают об очередных годовщинах окончания Второй мировой войны. При этом СМИ полностью искажают историческую память об этом конфликте и оправдывают нацизм."Польские СМИ не могут опубликовать ни одного текста о праздновании в России Дня Победы без упоминания продолжающегося на Украине военного конфликта. И обычно эта отсылка составляет основную часть статьи. Российские же газеты пишут о победах в битвах, героях и ветеранах. Ключевое место занимают Сталинградская битва, являющаяся поворотным моментом в истории Второй мировой войны, блокада Ленинграда как символ сопротивления мирного населения и взятие Берлина", — указал Смолиньский.При этом, по словам журналиста, День Победы в России празднуется с широким размахом.Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.В обнародованной в декабре стратегии противодействия экстремизму говорится, что политика некоторых стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для России, как и политика по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250511/simonjan-2016382502.html

https://ria.ru/20250515/pobeda-2017052917.html

https://ria.ru/20250520/medvedev-2018121235.html

россия

польша

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россия, польша, европа, владимир путин