"Из жизни уйдут". В Польше сделали неожиданное заявление о России
Mysl Polska: В России, в отличие от Запада, чтут память героев ВОВ
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЦеремония возложения цветов и венков к "Вечному огню" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе
Церемония возложения цветов и венков к "Вечному огню" во время празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Севастополе. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. В России прикладывают максимальные усилия для сохранения памяти о героях Второй мировой войны, в Польше же и на Западе в целом игнорируют историческую память ради сомнительных политических перспектив, пишет журналист Даниэль Смолиньский в статье для издания Mysl Polska.
"Скоро из жизни уйдут последние ветераны Второй мировой войны, являющиеся непосредственными свидетелями тех страшных времен и Великой Победы многих народов Европы, в том числе поляков и русских, над нацистскими захватчиками. Русские прилагают все необходимые усилия, чтобы память о них осталась, тем временем мы, поляки, пожертвовали памятью наших героев во имя политических игрищ и сомнительных альянсов", — говорится в материале.
Отмечается, что уже несколько лет на Западе и в Польше, в частности, не празднуют Победу, а только вскользь упоминают об очередных годовщинах окончания Второй мировой войны. При этом СМИ полностью искажают историческую память об этом конфликте и оправдывают нацизм.
"Польские СМИ не могут опубликовать ни одного текста о праздновании в России Дня Победы без упоминания продолжающегося на Украине военного конфликта. И обычно эта отсылка составляет основную часть статьи. Российские же газеты пишут о победах в битвах, героях и ветеранах. Ключевое место занимают Сталинградская битва, являющаяся поворотным моментом в истории Второй мировой войны, блокада Ленинграда как символ сопротивления мирного населения и взятие Берлина", — указал Смолиньский.
При этом, по словам журналиста, День Победы в России празднуется с широким размахом.
Российские власти не раз отмечали, что некоторые западные страны пытаются переписать историю. Как подчеркивал президент Владимир Путин, Россия обязана обеспечить сохранение правды о Великой Отечественной войне и противостоять попыткам фальсификации ее истории.
В указе президента об основах госполитики говорится, что Запад использует фальсификацию истории как оружие в информационной войне, чтобы разрушать целостность России. Прибегает он и к "деформации исторической памяти и искажению исторической правды", негативным оценкам событий отечественной истории, распространению ложных представлений о России. Еще один подобный вызов — недружественная политика других стран, направленная на отрицание или преуменьшение исторического вклада России в развитие мировой цивилизации.
В обнародованной в декабре стратегии противодействия экстремизму говорится, что политика некоторых стран по фальсификации роли СССР во Второй мировой войне и преуменьшению его вклада в Победу представляет реальную угрозу для России, как и политика по возрождению идей нацизма, активизации идей реваншизма, героизации нацистов.
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