https://ria.ru/20250525/rossiya-2018930602.html

"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России

"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 25.05.2025

"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России

Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T04:32:00+03:00

2025-05-25T04:32:00+03:00

2025-05-25T09:37:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том, что Западу не удалось подчинить Москву, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. <…> Это очередная больная фантазия Запада", — сказал он.По словам эксперта, Запад просто неспособен противостоять России, несмотря на постоянные попытки саботировать мирный процесс. Из-за всех этих санкций и ограничений пострадает сама Европа, Россия же — только приобретет, добавил он.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.

https://ria.ru/20250524/tramp-2018755130.html

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в мире, россия, москва, европа, владимир путин, дональд трамп, ларри джонсон