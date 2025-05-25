https://ria.ru/20250525/rossiya-2018930602.html
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 25.05.2025
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России
Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T04:32:00+03:00
2025-05-25T04:32:00+03:00
2025-05-25T09:37:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
владимир путин
дональд трамп
ларри джонсон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_0:107:3178:1895_1920x0_80_0_0_6b5c74a1bd50cfb075b911970cb072d5.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том, что Западу не удалось подчинить Москву, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. <…> Это очередная больная фантазия Запада", — сказал он.По словам эксперта, Запад просто неспособен противостоять России, несмотря на постоянные попытки саботировать мирный процесс. Из-за всех этих санкций и ограничений пострадает сама Европа, Россия же — только приобретет, добавил он.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/tramp-2018755130.html
https://ria.ru/20250523/tramp-2018771630.html
россия
москва
европа
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/0b/2016368514_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_c3281a14d23a43ddfd6eb478af182676.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, москва, европа, владимир путин, дональд трамп, ларри джонсон
В мире, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ларри Джонсон
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России
Джонсон: Западу не удалось взять Россию под контроль и навязать свои условия