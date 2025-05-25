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"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 25.05.2025
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04:32 25.05.2025 (обновлено: 09:37 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/rossiya-2018930602.html
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России - РИА Новости, 25.05.2025
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России
Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T04:32:00+03:00
2025-05-25T09:37:00+03:00
в мире
россия
москва
европа
владимир путин
дональд трамп
ларри джонсон
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том, что Западу не удалось подчинить Москву, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left."Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. &lt;…&gt; Это очередная больная фантазия Запада", — сказал он.По словам эксперта, Запад просто неспособен противостоять России, несмотря на постоянные попытки саботировать мирный процесс. Из-за всех этих санкций и ограничений пострадает сама Европа, Россия же — только приобретет, добавил он.В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.Лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
https://ria.ru/20250524/tramp-2018755130.html
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в мире, россия, москва, европа, владимир путин, дональд трамп, ларри джонсон
В мире, Россия, Москва, Европа, Владимир Путин, Дональд Трамп, Ларри Джонсон
"Заставим подчиниться": в США сделали дерзкий выпад в адрес России

Джонсон: Западу не удалось взять Россию под контроль и навязать свои условия

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Успех ВС России в ходе СВО и итог недавнего телефонного разговора между Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом свидетельствует о том, что Западу не удалось подчинить Москву, такое мнение высказал бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала India and Global Left.
«
"Мы думаем, что можем контролировать Россию и диктовать условия — заставим ее подчиниться. <…> Это очередная больная фантазия Запада", — сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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По словам эксперта, Запад просто неспособен противостоять России, несмотря на постоянные попытки саботировать мирный процесс. Из-за всех этих санкций и ограничений пострадает сама Европа, Россия же — только приобретет, добавил он.
В субботу экс-сотрудник ЦРУ Рэй МакГоверн заявил, что недавний контакт Путина и Трампа дает понять, что вне зависимости от того, когда и где продолжатся переговоры между Москвой и Киевом, конфликт будет завершен на условиях России, и глава государства донес это до хозяина Белого дома предельно ясно.
Лидеры двух стран провели в понедельник телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, беседа длилась более двух часов. Также он заявил, что Москва готова работать с киевской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора.
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23 мая, 20:08
 
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