https://ria.ru/20250525/rossija-2018940448.html

В России за сутки потушили 62 природных пожара

В России за сутки потушили 62 природных пожара - РИА Новости, 25.05.2025

В России за сутки потушили 62 природных пожара

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 62 природных пожара на площади почти в 35 233 гектаров, сообщает в воскресенье... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T09:04:00+03:00

2025-05-25T09:04:00+03:00

2025-05-25T09:18:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 62 природных пожара на площади почти в 35 233 гектаров, сообщает в воскресенье Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки... в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидированы 62 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 35 233 гектаров", - говорится в сообщении ведомства. К полуночи воскресенья на территории РФ действовало 122 лесных пожара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае: там действовало 35 пожаров на площади 693 808 гектаров.

https://ria.ru/20250524/pozhar-2018847962.html

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происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии