https://ria.ru/20250525/rosaviatsiya-2018929714.html

В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты

В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025

В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:38:00+03:00

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2025-05-25T03:38:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены во "Внуково" в 1.17 мск, они продлились около двух часов. "В аэропорту "Внуково" в 3.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.

https://ria.ru/20250525/ogranicheniya-2018927524.html

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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)