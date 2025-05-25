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В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты
В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты - РИА Новости, 25.05.2025
В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:38:00+03:00
2025-05-25T03:38:00+03:00
2025-05-25T03:38:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в московском аэропорту "Внуково", сообщает пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко. Ограничения были введены во "Внуково" в 1.17 мск, они продлились около двух часов. "В аэропорту "Внуково" в 3.20 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - написал он в Telegram-канале.
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
В аэропорту "Внуково" сняли временные ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково сняли временные ограничения на полеты