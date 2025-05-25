Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:39 25.05.2025 (обновлено: 15:22 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/romanovka-2018958284.html
ВС России освободили Романовку в ДНР
ВС России освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025
ВС России освободили Романовку в ДНР
Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:39:00+03:00
2025-05-25T15:22:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_0:96:3074:1825_1920x0_80_0_0_31a88183b6aa0585ffe16c71afe91c11.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны.&quot;Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики&quot;, — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР.Противник потерял:Помимо этого, российские военные уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html
россия
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012497539_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_10ab207fe61a9fd10150536fdfc268c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика
ВС России освободили Романовку в ДНР

ВС России освободили село Романовка в ДНР

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны.
«

"Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Романовка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Романовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Романовка в ДНР
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР.
Противник потерял:
  • до 260 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты;
  • две боевые бронированные машины;
  • шесть автомобилей;
  • орудие полевой артиллерии.
Помимо этого, российские военные уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.
Украинский военнослужащий под Киевом - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Россия им больше не страшна: Украина открыла второй фронт
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала