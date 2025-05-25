ВС России освободили Романовку в ДНР
ВС России освободили село Романовка в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны.
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"Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Романовка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Романовка в ДНР
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Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР.
Противник потерял:
- до 260 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты;
- две боевые бронированные машины;
- шесть автомобилей;
- орудие полевой артиллерии.
Помимо этого, российские военные уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.