https://ria.ru/20250525/romanovka-2018958284.html

ВС России освободили Романовку в ДНР

ВС России освободили Романовку в ДНР - РИА Новости, 25.05.2025

ВС России освободили Романовку в ДНР

Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T12:39:00+03:00

2025-05-25T12:39:00+03:00

2025-05-25T15:22:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Российские военные освободили населенный пункт Романовка в ДНР, сообщило Минобороны."Активными действиями подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Романовка Донецкой Народной Республики", — отметили в ведомстве.Кроме того, бойцы поразили личный состав и технику четырех украинских бригад в районах населенных пунктов Плещеевка, Северск, Серебрянка, Константиновка, Шевченко и Выемка в ДНР.Противник потерял:Помимо этого, российские военные уничтожили пять станций радиоэлектронной борьбы, три радиолокационные станции контрбатарейной борьбы, четыре склада боеприпасов и материальных средств.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018680962.html

россия

донецкая народная республика

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, донецкая народная республика