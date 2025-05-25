https://ria.ru/20250525/reyting-2018755461.html

"Снова признали". Россия удивила сильнейшую экономику мира

"Снова признали". Россия удивила сильнейшую экономику мира - РИА Новости, 25.05.2025

"Снова признали". Россия удивила сильнейшую экономику мира

Внешний кредитный рейтинг — BBB+g, причем со стабильным прогнозом. Так оценили российскую экономику в крупнейшем рейтинговом агентстве China Chengxin... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:00:00+03:00

2025-05-25T08:00:00+03:00

2025-05-25T08:07:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости, Наталья Дембинская. Внешний кредитный рейтинг — BBB+g, причем со стабильным прогнозом. Так оценили российскую экономику в крупнейшем рейтинговом агентстве China Chengxin International Credit Rating (CCXI). Что отражает этот показатель, какие сигналы посылает торговым партнерам и инвесторам, на что влияет и какие открывает возможности — в материале РИА Новости.Впервые с начала СВОПовышение суверенного кредитного рейтинга России с BBB-g до BBB+g — первый такой факт с 2022-го. "Большая тройка" — S&P, Moody's и Fitch — понятно, приостановила работу у нас и отозвала свои оценки.BBB+g — стабильный показатель, указывающий на среднюю экономическую, финансовую устойчивость и такой же риск дефолта.Аналитики CCXI пояснили: низкий внешний долг, солидные международные резервы и внушительный Фонд национального благосостояния (ФНБ) гарантируют стабильность даже в условиях внешних потрясений. В 2025-м ожидается замедление инфляции и умеренный экономический рост из-за высокой ставки ЦБ."Суверенный кредитный рейтинг от CCXI означает доверие партнеров, их уверенность в стабильности российской финансовой системы, что в дальнейшем будет способствовать развитию экономических и инвестиционных отношений со странами Азиатского региона", — прокомментировали в Минэкономразвития.Что означает рейтингРейтинг BBB+g от CCXI соответствует первой инвестиционной ступени BBB+ у западных агентств, таких как Fitch и S&P, указывает Ольга Веретенникова, вице-президент аналитической компании "Борселл"."Страна способна выполнять обязательства, но не исключены неблагоприятные экономические условия. Стабильный прогноз подразумевает, что в ближайшие пару лет оценка не изменится, — это сигнализирует об относительной стабильности макроэкономической политики", — поясняет аналитик.Россия в глазах международных партнеров остается платежеспособным заемщиком, несмотря на санкционное давление и ограничения со стороны США и ЕС, добавляет экономист Ольга Гогаладзе, эксперт по финансовым рынкам.Связи с КитаемРешение CCXI — значимое событие сразу по нескольким причинам. Прежде всего это свидетельство ослабления внешней изоляции и элемент экономического сближения с Китаем. CCXI, как крупнейшее агентство КНР, фокусируется на факторах, важных для азиатских инвесторов, — сырьевой безопасности, торговых связях и геополитической стабильности."Для рынков это сигнал о готовности Китая не обращать внимания на санкции Запада. Инвесторам: азиатские институты могут рассматривать Россию как объект для вложений, особенно в сырьевой сектор, инфраструктуру и совместные проекты. Наши компании, соответственно, получат доступ к кредитам в юанях или через китайские банки", — перечисляет Веретенникова.Открываются перспективы участия в проектах программы "Один пояс — один путь". Углубится сотрудничество в энергетике ("Сила Сибири — 2"), высоких технологиях и сельском хозяйстве, увеличится несырьевой экспорт в Китай благодаря логистическим коридорам (Северный морской путь). Наконец, появляется больше возможностей для финансовой диверсификации: интеграция в альтернативные платежные системы (CIPS), усиление значения рубля и юаня в расчетах, уточняет эксперт.Кроме того, это сигнал Западу — укрепление российско-китайского сотрудничества влияет на глобальный баланс сил.Расширение заимствованийЕще один плюс: инвестиции не только из Китая, но и других стран, которые доверяют CCXI."Разумеется, речь не о Западе. Там ждут, когда вернутся S&P, Moody's и Fitch, — говорит Ольга Гогаладзе. — Однако признание предсказуемости макроэкономической политики и устойчивости финансовой системы повысит доверие со стороны дружественных юрисдикций: ОАЭ, Бахрейна, Армении, Казахстана и других".Пока основными государственными кредиторами выступают российские институциональные и частные инвесторы. Теперь компаниям и государству станет проще получать кредиты на международных рынках под более низкие проценты — повышение рейтинга снижает риски инвесторов.Для Москвы выпуск долговых ценных бумаг — один из наиболее очевидных способов покрытия дефицита бюджета, который, по ожиданиям Министерства финансов, в этом году составит 3,79 триллиона рублей. Разумеется, есть смысл диверсифицировать заемщиков и активнее привлекать внешний капитал.Тем более что пространство для маневра есть. Госдолг — всего 13,5% ВВП, а в качестве верхней границы заимствований финансовые власти ориентируются на 20% ВВП."Для иностранных инвесторов один из способов оценить платежеспособность эмитента — кредитные рейтинги. России их не присваивали по политическим причинам. На самом деле страна достаточно привлекательна для внешнего капитала, и если вкладчиков из недружественных государств останавливают инфраструктурные риски и санкции, то для дружественных таких преград нет", — подчеркивает Александр Зайцев, генеральный директор Atomic Capital.Рейтинг CCXI на уровне BBB+g подтвердил устойчивость российской экономики к внешнему давлению и способность государства выполнять любые долговые обязательства.

https://ria.ru/20250519/reyting-2017868626.html

https://ria.ru/20250519/reyting-2017775309.html

https://ria.ru/20250522/knr-2018532936.html

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китай

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Наталья Дембинская

Наталья Дембинская

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Дембинская

экономика, россия, китай, москва, fitch ratings, сила сибири — 2, ccxi , s&p, moody's