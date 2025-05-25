https://ria.ru/20250525/razvedchiki-2018951954.html

Российские разведчики перехватили радиообмен наемников

Российские разведчики перехватили радиообмен наемников - РИА Новости, 25.05.2025

Российские разведчики перехватили радиообмен наемников

Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перехватили в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T11:14:00+03:00

2025-05-25T11:14:00+03:00

2025-05-25T17:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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ТОКМАК, 25 мая — РИА Новости. Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перехватили в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области радиообмен на английском и польском языках, рассказал РИА Новости разведчик с позывным Макс. "Мы слышали — по радиоперехватам проскакивает английская речь, польская. Еще были перехваты на иностранном языке. Есть наемники", — сказал он.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.

https://ria.ru/20250524/razvedchiki-2018814112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, запорожская область