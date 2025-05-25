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Российские разведчики перехватили радиообмен наемников - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:14 25.05.2025 (обновлено: 17:10 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/razvedchiki-2018951954.html
Российские разведчики перехватили радиообмен наемников
Российские разведчики перехватили радиообмен наемников - РИА Новости, 25.05.2025
Российские разведчики перехватили радиообмен наемников
Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перехватили в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T11:14:00+03:00
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специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
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ТОКМАК, 25 мая — РИА Новости. Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перехватили в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области радиообмен на английском и польском языках, рассказал РИА Новости разведчик с позывным Макс. &quot;Мы слышали — по радиоперехватам проскакивает английская речь, польская. Еще были перехваты на иностранном языке. Есть наемники&quot;, — сказал он.В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.
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россия
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россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область
Российские разведчики перехватили радиообмен наемников

Разведчики перехватили радиообмен наемников на английском и польском языках

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военный
Российский военный - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ТОКМАК, 25 мая — РИА Новости. Разведчики 392-го полка 19-й дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России перехватили в районе населенного пункта Малые Щербаки Запорожской области радиообмен на английском и польском языках, рассказал РИА Новости разведчик с позывным Макс.
«

"Мы слышали — по радиоперехватам проскакивает английская речь, польская. Еще были перехваты на иностранном языке. Есть наемники", — сказал он.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
Населенный пункт Малые Щербаки расположен на левом фланге крупного логистического узла ВСУ, в городе Орехов Запорожской области.
Российский боец об оставлении рядом подразделений ВСУ позиций в районе села Малые Щербаки - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская область
 
 
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