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Осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу - РИА Новости, 25.05.2025
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Культура
 
05:03 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/rast-2018930877.html
Осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу
Осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу - РИА Новости, 25.05.2025
Осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу
Ассистент по оружию съемочной группы американского фильма "Раст" Ханна Гутьеррес-Рид, осужденная за непредумышленное убийство, вышла на свободу, сообщает... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T05:03:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Ассистент по оружию съемочной группы американского фильма "Раст" Ханна Гутьеррес-Рид, осужденная за непредумышленное убийство, вышла на свободу, сообщает телеканал ABC. "Департамент исправительных учреждений Нью-Мексико подтвердил, что Гутьеррес была освобождена в пятницу и отбывает испытательный срок в Аризоне", - сообщает телеканал. Департамент отметил, что условно-досрочное освобождение включает в себя оценку психического здоровья, запрет на владение огнестрельным оружием и на выезд из штата. В октябре 2021 года на съемках фильма "Раст" ведущий актер и сопродюсер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Присяжные пришли к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая небрежно обращалась с боеприпасами. В апреле 2024 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство. Фильм вышел в прокат в мае этого года. Как пишет New York Times, кассовые сборы оказались довольно скромными. Создатели фильма утверждают, что их главной целью было представить последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от проката достанется ее мужу и сыну.
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нью-мексико, алек болдуин (александр рэй болдуин iii)
Культура, Нью-Мексико, Алек Болдуин (Александр Рэй Болдуин III)
Осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу

ABC: осужденная за убийство ассистент по оружию фильма "Раст" вышла на свободу

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкМолоточек судьи
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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ВАШИНГТОН, 25 мая - РИА Новости. Ассистент по оружию съемочной группы американского фильма "Раст" Ханна Гутьеррес-Рид, осужденная за непредумышленное убийство, вышла на свободу, сообщает телеканал ABC.
"Департамент исправительных учреждений Нью-Мексико подтвердил, что Гутьеррес была освобождена в пятницу и отбывает испытательный срок в Аризоне", - сообщает телеканал.
Департамент отметил, что условно-досрочное освобождение включает в себя оценку психического здоровья, запрет на владение огнестрельным оружием и на выезд из штата.
В октябре 2021 года на съемках фильма "Раст" ведущий актер и сопродюсер Алек Болдуин случайно застрелил оператора Галину Хатчинс. Присяжные пришли к выводу, что причиной трагедии стала неосторожность ассистента Ханны Гутьеррес-Рид, которая небрежно обращалась с боеприпасами. В апреле 2024 года она была приговорена к 18 месяцам лишения свободы за непредумышленное убийство.
Фильм вышел в прокат в мае этого года. Как пишет New York Times, кассовые сборы оказались довольно скромными. Создатели фильма утверждают, что их главной целью было представить последнюю работу Хатчинс. Согласно юридическому соглашению, часть доходов от проката достанется ее мужу и сыну.
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