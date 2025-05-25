https://ria.ru/20250525/putin-2019001981.html

Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы"

Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.05.2025

Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы"

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и заявил, РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:16:00+03:00

2025-05-25T19:16:00+03:00

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общество

нижний новгород

нижегородская область

владимир путин

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и заявил, что эти соревнования содействуют популяризации рабочих профессий и совершенствованию системы среднего профобразования, передает корреспондент РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая. "Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям", - говорится в приветственной телеграмме участникам чемпионата, которую зачитали на торжественной церемонии открытия соревнований. Глава государства отметил, что приехавшие в Нижний Новгород студенты колледжей и техникумов, ученики старших классов и молодые специалисты, выбравшие для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологи, достойно прошли всю соревновательную дистанцию и убедительно показали свои знания и навыки. Кроме того, Путин передал слова признания преподавателям и наставникам участников чемпионата, которые "щедро делятся своим опытом и секретами мастерства". Чемпионат "Профессионалы" - это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде - первое итоговое мероприятие этого года. Тема деловой программы - "Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России". Участники обсудят стратегические вопросы технологий лидерства и подготовки рабочих кадров. Предметами дискуссии станут также повышение роли лидеров в формировании карьерных траекторий, программа наставничества, создание условий для саморазвития и профессионального роста. Ключевые партнеры Нижегородской области познакомят с лучшими практиками формирования кадрового потенциала и расскажут о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями.

https://ria.ru/20250515/komanda-2017109943.html

https://ria.ru/20250510/klastery-2016181051.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин