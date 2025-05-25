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Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.05.2025
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19:16 25.05.2025 (обновлено: 19:18 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/putin-2019001981.html
Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы"
Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы" - РИА Новости, 25.05.2025
Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы"
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и заявил, РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:16:00+03:00
2025-05-25T19:18:00+03:00
общество
нижний новгород
нижегородская область
владимир путин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и заявил, что эти соревнования содействуют популяризации рабочих профессий и совершенствованию системы среднего профобразования, передает корреспондент РИА Новости. Финал чемпионата "Профессионалы" в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая. "Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям", - говорится в приветственной телеграмме участникам чемпионата, которую зачитали на торжественной церемонии открытия соревнований. Глава государства отметил, что приехавшие в Нижний Новгород студенты колледжей и техникумов, ученики старших классов и молодые специалисты, выбравшие для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологи, достойно прошли всю соревновательную дистанцию и убедительно показали свои знания и навыки. Кроме того, Путин передал слова признания преподавателям и наставникам участников чемпионата, которые "щедро делятся своим опытом и секретами мастерства". Чемпионат "Профессионалы" - это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде - первое итоговое мероприятие этого года. Тема деловой программы - "Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России". Участники обсудят стратегические вопросы технологий лидерства и подготовки рабочих кадров. Предметами дискуссии станут также повышение роли лидеров в формировании карьерных траекторий, программа наставничества, создание условий для саморазвития и профессионального роста. Ключевые партнеры Нижегородской области познакомят с лучшими практиками формирования кадрового потенциала и расскажут о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями.
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общество, нижний новгород, нижегородская область, владимир путин
Общество, Нижний Новгород, Нижегородская область, Владимир Путин
Путин направил приветствие участникам чемпионата "Профессионалы"

Путин: чемпионат "Профессионалы" содействует популяризации рабочих профессий

© РИА Новости / POOLПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / POOL
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал участников стартовавшего в Нижнем Новгороде чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы" и заявил, что эти соревнования содействуют популяризации рабочих профессий и совершенствованию системы среднего профобразования, передает корреспондент РИА Новости.
Финал чемпионата "Профессионалы" в сфере креативных индустрий и информационных технологий будет проходить в Нижнем Новгороде c воскресенья по 30 мая.
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"Такие масштабные, востребованные проекты, как ваш чемпионат, содействуют популяризации рабочих профессий, совершенствованию системы среднего профессионального образования в соответствии с современными запросами экономики и потребностями высокотехнологичных производств. И конечно, участие в соревнованиях предоставляет ребятам отличную возможность приобщиться к традициям творческого, созидательного труда, его идеалам и ценностям", - говорится в приветственной телеграмме участникам чемпионата, которую зачитали на торжественной церемонии открытия соревнований.
Глава государства отметил, что приехавшие в Нижний Новгород студенты колледжей и техникумов, ученики старших классов и молодые специалисты, выбравшие для себя работу в сфере креативных индустрий и информационных технологи, достойно прошли всю соревновательную дистанцию и убедительно показали свои знания и навыки.
Кроме того, Путин передал слова признания преподавателям и наставникам участников чемпионата, которые "щедро делятся своим опытом и секретами мастерства".
Чемпионат "Профессионалы" - это часть Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству. Финал в Нижнем Новгороде - первое итоговое мероприятие этого года. Тема деловой программы - "Профессионалы: роль лидеров в формировании человеческого капитала России". Участники обсудят стратегические вопросы технологий лидерства и подготовки рабочих кадров. Предметами дискуссии станут также повышение роли лидеров в формировании карьерных траекторий, программа наставничества, создание условий для саморазвития и профессионального роста. Ключевые партнеры Нижегородской области познакомят с лучшими практиками формирования кадрового потенциала и расскажут о взаимодействии с профессиональными образовательными организациями.
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