https://ria.ru/20250525/putin-2018972021.html
Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу
Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу - РИА Новости, 25.05.2025
Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу
Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:40:00+03:00
2025-05-25T14:40:00+03:00
2025-05-25T17:12:00+03:00
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу. "Грандиозная работа", - сказал Путин во время посещения Курской АЭС-2. Кадры опубликовал тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Путин 20 мая посетил Курскую область. В ходе рабочей поездки президент встретился с представителями добровольческих организаций. Состоялась также встреча главы государства с временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Хинштейном. В Курчатове Путин провел совещание с руководителями муниципалитетов Курской области. Кроме того, президент посетил строящуюся Курскую АЭС-2.
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Путин на строительном лифте во время посещения Курской АЭС-2
В объективы телевизионных камер попали кадры кортежа президента РФ, который передвигался по дорогам Курской области. Также были опубликованы кадры встречи главы государства с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном, во время которой глава региона передал президенту несколько писем.
Кроме того, тележурналист показал, как президент РФ спускался на строительном лифте во время посещения Курской АЭС-2 вместе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным и первым замруководителя администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
2025-05-25T14:40
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Политика, Курская область, Россия, Курчатов, Владимир Путин, Павел Зарубин, Александр Хинштейн, Курская АЭС-2
Путин охарактеризовал строительство Курской АЭС-2 как грандиозную работу
Путин назвал грандиозной работой строительство Курской АЭС-2