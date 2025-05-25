https://ria.ru/20250525/putin-2018970549.html
Путин запланировал встречу с представителями бизнеса
Путин запланировал встречу с представителями бизнеса - РИА Новости, 25.05.2025
Путин запланировал встречу с представителями бизнеса
Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет контакты с зарубежными гостями, также у главы государства запланирована встреча с представителями... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T14:25:00+03:00
2025-05-25T14:25:00+03:00
2025-05-25T14:25:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет контакты с зарубежными гостями, также у главы государства запланирована встреча с представителями деловых кругов в День предпринимательства. Кроме того, в преддверии Дня защиты детей глава государства пообщается с многодетными семьями, сообщил тележурналист "России 1" Павел Зарубин. Также в графике президента - заседания совета по физической культуре и спорту, Совета безопасности РФ и наблюдательного совета организации "Россия - страна возможностей".
https://ria.ru/20250524/putin-2018836009.html
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россия, владимир путин, павел зарубин, в мире
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Путин запланировал встречу с представителями бизнеса
В День предпринимательства Путин запланировал встречу с представителями бизнеса