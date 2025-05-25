https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html

Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ

Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ - РИА Новости, 25.05.2025

Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ

Героические действия участников спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, уверен... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:48:00+03:00

2025-05-25T13:48:00+03:00

2025-05-25T14:35:00+03:00

специальная военная операция на украине

общество

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павел зарубин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Героические действия участников спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, уверен президент РФ Владимир Путин.На встрече президента с матерями и вдовами героев СВО мать погибшего участника спецоперации рассказала ему, что ее сын и ещё двое бойцов получили задачу отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить выполнение задачи с минимальными потерями для отряда."Они сознательно, фактически, пошли на верную смерть... Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова?.. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем. Вы понимаете, ничем", - сказал Путин в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Кадры, которые не вошли в фильм, опубликовал в своём Telegram-канале журналист "России" 1 Павел Зарубин.

https://ria.ru/20250525/putin-2018965007.html

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Трогательный момент интервью Путина Павлу Зарубину Трогательный момент интервью Путина Павлу Зарубину 2025-05-25T13:48 true PT3M04S

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общество, владимир путин, россия, александр матросов, павел зарубин