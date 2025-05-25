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Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ - РИА Новости, 25.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
13:48 25.05.2025 (обновлено: 14:35 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/putin-2018965114.html
Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ
Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ - РИА Новости, 25.05.2025
Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ
Героические действия участников спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, уверен... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:48:00+03:00
2025-05-25T14:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
общество
владимир путин
россия
александр матросов
павел зарубин
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Героические действия участников спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, уверен президент РФ Владимир Путин.На встрече президента с матерями и вдовами героев СВО мать погибшего участника спецоперации рассказала ему, что ее сын и ещё двое бойцов получили задачу отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить выполнение задачи с минимальными потерями для отряда."Они сознательно, фактически, пошли на верную смерть... Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова?.. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем. Вы понимаете, ничем", - сказал Путин в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".Кадры, которые не вошли в фильм, опубликовал в своём Telegram-канале журналист "России" 1 Павел Зарубин.
https://ria.ru/20250525/putin-2018965007.html
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Трогательный момент интервью Путина Павлу Зарубину
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общество, владимир путин, россия, александр матросов, павел зарубин
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владимир Путин, Россия, Александр Матросов, Павел Зарубин
Путин сравнил действия героев СВО с подвигами времен ВОВ

Путин: действия героев СВО ничем не отличаются от подвигов Матросова и Гастелло

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Героические действия участников спецоперации ничем не отличаются от подвигов Александра Матросова и Николая Гастелло в годы Великой Отечественной войны, уверен президент РФ Владимир Путин.
На встрече президента с матерями и вдовами героев СВО мать погибшего участника спецоперации рассказала ему, что ее сын и ещё двое бойцов получили задачу отвлечь на себя силы противника для того, чтобы обеспечить выполнение задачи с минимальными потерями для отряда.
"Они сознательно, фактически, пошли на верную смерть... Чем этот подвиг отличается от подвига Александра Матросова?.. Это вот разве чем-то отличается от Гастелло? Да ничем. Вы понимаете, ничем", - сказал Путин в интервью для документального фильма "Россия. Кремль. Путин. 25 лет".
Кадры, которые не вошли в фильм, опубликовал в своём Telegram-канале журналист "России" 1 Павел Зарубин.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладимир ПутинРоссияАлександр МатросовПавел Зарубин
 
 
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