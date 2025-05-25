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Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025
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13:46 25.05.2025 (обновлено: 13:59 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/putin-2018964907.html
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 25.05.2025
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО
Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:46:00+03:00
2025-05-25T13:59:00+03:00
владимир путин
общество
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или ночью."Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Путин."И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО.Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.
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владимир путин, общество
Владимир Путин, Общество
Путин ежедневно получает доклады о ситуации в зоне СВО

Путин рассказал, что ежедневно получает доклады об СВО днем и поздно вечером

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что получает доклады о ситуации на линии боевого соприкосновения в зоне СВО ежедневно - днем и поздно вечером или ночью.
«
"Я, действительно, получаю доклады днем и уже поздно вечером, ночью. Потому что к этому времени собирается информация со всей линии боевого соприкосновения", - сообщил Путин.
"И должен сказать, что да, конечно, практически каждый день мне докладывают о каких-то событиях на различных участках фронта", - добавил глава государства, говоря о героических действиях российских военных в зоне СВО.
Об этом президент заявил на кадрах, не вошедших в фильм Саиды Медведевой и Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин. 25 лет" телеканала "Россия". Премьера документального фильма состоялась на телеканале "Россия" 4 мая. Новые фрагменты фильма опубликовал журналист "России 1" Павел Зарубин в воскресенье.
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