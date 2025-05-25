https://ria.ru/20250525/putin-2018949116.html

Путин поздравил химиков с профессиональным праздником

Путин поздравил химиков с профессиональным праздником - РИА Новости, 25.05.2025

Путин поздравил химиков с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки отметил, что химическая промышленность – один из ключевых... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:14:00+03:00

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технологии

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении работникам и ветеранам химической промышленности и науки отметил, что химическая промышленность – один из ключевых секторов отечественной экономики, важнейший элемент технологического суверенитета и обороноспособности страны, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля. "Дорогие друзья! Поздравляю вас с праздником – Днём химика, который был учреждён 60 лет назад, в мае 1965 года. Химическая промышленность – один из ключевых секторов отечественной экономики, важнейший элемент технологического суверенитета и обороноспособности страны. От неустанного, созидательного труда коллективов ваших предприятий и научных центров прямо зависят разработка и выпуск современных материалов, незаменимых компонентов для топливно-энергетического комплекса, металлургии, машиностроения, сельского хозяйства, других отраслей", - говорится в сообщении. Президент отметил, что сегодня, чтобы уверенно идти вперёд, выигрывать в глобальной конкуренции, важно наращивать научные исследования, внедрять инновационные технологии, отвечающие мировым стандартам безопасности и экологичности, делать ставку на привлечение серьёзных инвестиций, формирование современных химических кластеров с полным циклом производства. Он подчеркнул необходимость уделять приоритетное внимание подготовке квалифицированных специалистов, обладающих передовыми компетенциями.

https://ria.ru/20250525/afrika-2018940945.html

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технологии, россия, владимир путин