https://ria.ru/20250525/protivozachatochnye-2018975806.html

В Госдуме оценили идею ужесточить продажу противозачаточных препаратов

В Госдуме оценили идею ужесточить продажу противозачаточных препаратов - РИА Новости, 25.05.2025

В Госдуме оценили идею ужесточить продажу противозачаточных препаратов

Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:14:00+03:00

2025-05-25T15:14:00+03:00

2025-05-25T15:14:00+03:00

общество

здоровье - общество

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Необходимости в жёстком законодательном регулировании продажи противозачаточных препаратов для женщин нет, в комитете Госдумы по охране здоровья данные инициативы не обсуждались, заявила РИА Новости член профильного думского комитета Юлия Дрожжина ("Единая Россия"). Ранее в СМИ появилась информация, что зампред комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила о необходимости ужесточить продажу противозачаточных препаратов для женщин. "Любой препарат — это в первую очередь ответственность. Особенно, если речь идёт о гормональных средствах. Девушкам важно понимать, что "таблетки по совету подруги" — не лучшая идея. Такие вещи обязательно нужно обсуждать с врачом. Это про заботу о себе. Что касается законодательного регулирования — не думаю, что здесь нужны жёсткие меры, и на площадке нашего комитета по охране здоровья такие инициативы не обсуждались", - сказала Дрожжина. По словам парламентария, в данном вопросе наиболее важным является просвещение и доступ к грамотной медицинской консультации.

https://ria.ru/20250105/lekarstva-1992538594.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, здоровье - общество, татьяна соломатина, госдума рф, единая россия