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В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз - РИА Новости, 25.05.2025
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09:21 25.05.2025
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В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз
В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз - РИА Новости, 25.05.2025
В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз
Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T09:21:00+03:00
2025-05-25T09:21:00+03:00
экономика
технологии
россия
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД". "Плюшевые игрушки Лабубу - средний чек 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) - выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)", - подсчитали аналитики, изучив свою базу фискальных данных. После ухода с рынка хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси наблюдался рост интереса к альтернативным игрушкам, сочетающим функциональность и эмоциональную привязку, таким как "гусь-обнимусь", "чебурашка". Теперь, на их смену, снова пришли монстры, но более "мягкие" - Лабубу. Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента", - обращают внимание они.
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экономика, технологии, россия
Экономика, Технологии, Россия
В России продажи плюшевых монстров Лабубу выросли в 13 раз

"Платформа ОФД": продажи плюшевых игрушек Лабубу в мае подскочили в 13 раз

© Фото : POP MARTПлюшевая игрушка Лабубу
Плюшевая игрушка Лабубу - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : POP MART
Плюшевая игрушка Лабубу. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Продажи в России плюшевых игрушек-брелков в виде зубастых монстров Лабубу в мае подскочили в 13 раз по сравнению с аналогичным периодом апреля, однако средний чек на них снизился в 1,5 раза - виной тому рост числа подделок на рынке, рассказали РИА Новости аналитики сервиса "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД".
"Плюшевые игрушки Лабубу - средний чек 6575 рублей. В прошлом году такие товары не продавались. Однако число покупок в мае (1-20 мая) - выше уровня апреля (1-20 апреля) в 13 раз (на 1254%). При этом средний чек в мае снизился по отношению к уровню апреля почти в 1,5 раза (в апреле на игрушку тратили в среднем 9305 рублей)", - подсчитали аналитики, изучив свою базу фискальных данных.
После ухода с рынка хоррор-персонажей вроде Хаги-ваги и Киси-миси наблюдался рост интереса к альтернативным игрушкам, сочетающим функциональность и эмоциональную привязку, таким как "гусь-обнимусь", "чебурашка". Теперь, на их смену, снова пришли монстры, но более "мягкие" - Лабубу.
Интерес к Лабубу, отмечают аналитики, усилился благодаря социальным сетям и трендам кей-поп-культуры. "Однако пока нет уверенности, что модное веяние продержится долгое время. Быстрое снижение среднего чека на игрушку-брелок уже говорит о большом объеме копирования товара и росте более дешевого ассортимента", - обращают внимание они.
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