Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда
Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на спецместа в поездах
Запуск вагона для маломобильных пассажиров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина.
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"Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров", — уточнили в ведомстве.
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Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого необходимые сведения проверят автоматически через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
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"Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт", — отметили в кабмине.
Там добавили, что решение распространить такой механизм на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов.
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