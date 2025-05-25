https://ria.ru/20250525/pravitelstvo-2018947919.html

Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда

Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда - РИА Новости, 25.05.2025

Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда

Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T10:08:00+03:00

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общество

россия

всероссийское общество инвалидов

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина. "Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров", — уточнили в ведомстве. Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого необходимые сведения проверят автоматически через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". "Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт", — отметили в кабмине.Там добавили, что решение распространить такой механизм на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов.

https://ria.ru/20250430/puteshestviya-2009900350.html

https://ria.ru/20240909/pravitelstvo-1971536698.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, всероссийское общество инвалидов