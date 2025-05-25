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Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда - РИА Новости, 25.05.2025
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10:08 25.05.2025 (обновлено: 11:31 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pravitelstvo-2018947919.html
Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда
Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда - РИА Новости, 25.05.2025
Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда
Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T10:08:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина. "Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров", — уточнили в ведомстве. Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого необходимые сведения проверят автоматически через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере". "Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт", — отметили в кабмине.Там добавили, что решение распространить такой механизм на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов.
https://ria.ru/20250430/puteshestviya-2009900350.html
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общество, россия, всероссийское общество инвалидов
Общество, Россия, Всероссийское общество инвалидов
Для инвалидов упростили оформление билетов на поезда

Правительство упростило оформление билетов для инвалидов на спецместа в поездах

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск вагона для маломобильных пассажиров
Запуск вагона для маломобильных пассажиров - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Запуск вагона для маломобильных пассажиров. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Правительство упростило процедуру оформления билетов для инвалидов на специализированные места в поездах дальнего следования, сообщили в пресс-службе кабмина.
«
"Гражданам с инвалидностью станет проще оформлять билеты через кассу на специализированные места в поездах дальнего следования. Подписано постановление, корректирующее действующий порядок покупки билетов в купе, которые оборудованы с учетом особых потребностей и ограниченных возможностей пассажиров", — уточнили в ведомстве.
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Согласно изменениям, инвалидам при покупке такого билета не нужно предъявлять бумажные документы, подтверждающие право на льготу (удостоверение инвалида, медицинские заключения). Достаточно представить документ, удостоверяющий личность, и номер СНИЛС. После этого необходимые сведения проверят автоматически через государственную информационную систему "Единая централизованная цифровая платформа в социальной сфере".
«
"Аналогичный порядок уже действует при покупке электронных билетов через сайт", — отметили в кабмине.
Там добавили, что решение распространить такой механизм на покупку билетов через кассу поддержала общероссийская общественная организация "Всероссийское общество инвалидов.
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