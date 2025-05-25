https://ria.ru/20250525/pozhar-2019007114.html

Пожар в жилом доме в кубанской станице Староминской потушили

Пожар в жилом доме в кубанской станице Староминской потушили - РИА Новости, 25.05.2025

Пожар в жилом доме в кубанской станице Староминской потушили

Пожар ликвидирован в многоквартирном доме в станице Староминской в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. РИА Новости, 25.05.2025

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происшествия

краснодарский край

староминский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар ликвидирован в многоквартирном доме в станице Староминской в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. "В станице Староминской ликвидировали пожар в многоквартирном доме", - говорится в сообщении. По информации оперативного штаба, в результате пожара пострадали квартиры на всех четырех этажах, несколько помещений не подлежат восстановлению. Для жителей эвакуированного дома в станице организован резервный жилой фонд: предоставлены номера в гостиницах, а также в домах, принадлежащих муниципалитету, написал в своем Telegram-канале глава Староминского района Алексей Кияшко. Пожар возник сегодня в трехэтажном многоквартирном жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В доме проживали 60 человек, один человек спасен, остальные жители были эвакуированы. Из горящего дома было эвакуировано 60 человек, еще 30 - из соседнего многоквартирного дома. Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме. Сотрудники ведомства оценят причины и условия произошедшего пожара, при наличии оснований примут соответствующие меры, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20250524/burjatija-2018849834.html

https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html

краснодарский край

староминский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, краснодарский край, староминский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)