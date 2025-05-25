Пожар в жилом доме в кубанской станице Староминской потушили
В станице Староминской на Кубани потушили пожар в многоквартирном жилом доме
Пожар в жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Кадр видео из соцсетей
Пожар в жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Кадр видео из соцсетей
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар ликвидирован в многоквартирном доме в станице Староминской в Краснодарском крае, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.
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"В станице Староминской ликвидировали пожар в многоквартирном доме", - говорится в сообщении.
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По информации оперативного штаба, в результате пожара пострадали квартиры на всех четырех этажах, несколько помещений не подлежат восстановлению.
Для жителей эвакуированного дома в станице организован резервный жилой фонд: предоставлены номера в гостиницах, а также в домах, принадлежащих муниципалитету, написал в своем Telegram-канале глава Староминского района Алексей Кияшко.
Пожар возник сегодня в трехэтажном многоквартирном жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В доме проживали 60 человек, один человек спасен, остальные жители были эвакуированы. Из горящего дома было эвакуировано 60 человек, еще 30 - из соседнего многоквартирного дома.
Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме. Сотрудники ведомства оценят причины и условия произошедшего пожара, при наличии оснований примут соответствующие меры, уточнили в ведомстве.