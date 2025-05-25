https://ria.ru/20250525/pozhar-2019003430.html

Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани

Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани - РИА Новости, 25.05.2025

Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани

Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T19:29:00+03:00

2025-05-25T19:29:00+03:00

2025-05-25T19:29:00+03:00

происшествия

жилье

староминский район

краснодарский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "Прокуратурой Староминского района организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме", - говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры оценят причины и условия произошедшего пожара, при наличии оснований примут соответствующие меры, уточнили в ведомстве. Пожар возник сегодня в трехэтажном многоквартирном жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В доме проживали 60 человек, один человек спасен. Девяносто жителей из горящего и соседних домов были эвакуированы.

https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html

староминский район

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жилье, староминский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)