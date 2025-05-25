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Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани
Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани - РИА Новости, 25.05.2025
Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани
Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T19:29:00+03:00
2025-05-25T19:29:00+03:00
2025-05-25T19:29:00+03:00
происшествия
жилье
староминский район
краснодарский край
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Прокуратура Староминского района начала проверку после пожара в многоквартирном доме, сообщили в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края. "Прокуратурой Староминского района организована проверка по факту пожара в многоквартирном доме", - говорится в сообщении. Сотрудники прокуратуры оценят причины и условия произошедшего пожара, при наличии оснований примут соответствующие меры, уточнили в ведомстве. Пожар возник сегодня в трехэтажном многоквартирном жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В доме проживали 60 человек, один человек спасен. Девяносто жителей из горящего и соседних домов были эвакуированы.
https://ria.ru/20250516/kuban-2017429889.html
староминский район
краснодарский край
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, староминский район, краснодарский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Жилье, Староминский район, Краснодарский край, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Прокуратура выясняет причины пожара в жилом доме на Кубани
Прокуратура начала проверку после пожара в многоквартирном жилом доме на Кубани