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СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве - РИА Новости, 25.05.2025
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18:43 25.05.2025
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СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве
СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве - РИА Новости, 25.05.2025
СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве
Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева, сообщает ГСУ СК по... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T18:43:00+03:00
2025-05-25T18:43:00+03:00
происшествия
королев
московская область (подмосковье)
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева, сообщает ГСУ СК по Московской области. "Следователем следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева (часть 1 статья 219 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Подчеркивается, что люди были оперативно эвакуированы из здания. Отмечается. что после завершения тушения огня следователи и криминалисты СК приступят к осмотру места происшествия, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.
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королев
московская область (подмосковье)
россия
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происшествия, королев, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Королев, Московская область (Подмосковье), Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве

СК: после пожара в ТЦ "Пионер" в подмосковном Королеве возбуждено уголовное дело

Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве. Кадр видео из соцсетей
Пожар в ТЦ Пионер в Королеве. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Пожар в ТЦ "Пионер" в Королеве. Кадр видео из соцсетей
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева, сообщает ГСУ СК по Московской области.
«
"Следователем следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева (часть 1 статья 219 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Подчеркивается, что люди были оперативно эвакуированы из здания.
Отмечается. что после завершения тушения огня следователи и криминалисты СК приступят к осмотру места происшествия, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.
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ПроисшествияКоролевМосковская область (Подмосковье)РоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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