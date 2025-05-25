https://ria.ru/20250525/pozhar-2018999431.html

СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве

СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве - РИА Новости, 25.05.2025

СК возбудил дело после пожара в торговом центре в Королеве

Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева, сообщает ГСУ СК по... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T18:43:00+03:00

2025-05-25T18:43:00+03:00

2025-05-25T18:43:00+03:00

происшествия

королев

московская область (подмосковье)

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева, сообщает ГСУ СК по Московской области. "Следователем следственного отдела по г. Мытищи ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований пожарной безопасности, повлекшего возгорание в торговом центре города Королева (часть 1 статья 219 УК РФ)", - говорится в Telegram-канале ведомства. По предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность или перегрузка электропроводки. Подчеркивается, что люди были оперативно эвакуированы из здания. Отмечается. что после завершения тушения огня следователи и криминалисты СК приступят к осмотру места происшествия, будут устанавливаться все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20250412/podmoskove-2010936772.html

королев

московская область (подмосковье)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, королев, московская область (подмосковье), россия, следственный комитет россии (ск рф)