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В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом - РИА Новости, 25.05.2025
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16:28 25.05.2025 (обновлено: 16:40 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pozhar-2018984283.html
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом - РИА Новости, 25.05.2025
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом
Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:28:00+03:00
2025-05-25T16:40:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен, остальные жители эвакуированы, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Староминской. По улице Маршала Жукова огнем (было - ред.) охвачено 1,2 тысячи квадратов мансарды 3-этажного многоквартирного дома. В доме проживали 60 человек, одного человека спасли огнеборцы, остальные эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что загорелась одна квартира на третьем этаже и огонь перешел на мансарду многоквартирного дома. На ликвидации пожара работали 73 специалиста и 25 единиц техники.
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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом

В кубанской станице Староминская загорелся многоквартирный жилой дом

Пожар в жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Кадр видео из соцсетей
Пожар в жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Кадр видео из соцсетей - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Пожар в жилом доме в станице Староминская Краснодарского края. Кадр видео из соцсетей
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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен, остальные жители эвакуированы, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС.
«
"Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Староминской. По улице Маршала Жукова огнем (было - ред.) охвачено 1,2 тысячи квадратов мансарды 3-этажного многоквартирного дома. В доме проживали 60 человек, одного человека спасли огнеборцы, остальные эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.
По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что загорелась одна квартира на третьем этаже и огонь перешел на мансарду многоквартирного дома. На ликвидации пожара работали 73 специалиста и 25 единиц техники.
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ПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Краснодарский край
 
 
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