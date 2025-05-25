https://ria.ru/20250525/pozhar-2018984283.html

В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом

В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом - РИА Новости, 25.05.2025

В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом

Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен,... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T16:28:00+03:00

2025-05-25T16:28:00+03:00

2025-05-25T16:40:00+03:00

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

краснодарский край

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СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен, остальные жители эвакуированы, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Староминской. По улице Маршала Жукова огнем (было - ред.) охвачено 1,2 тысячи квадратов мансарды 3-этажного многоквартирного дома. В доме проживали 60 человек, одного человека спасли огнеборцы, остальные эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что загорелась одна квартира на третьем этаже и огонь перешел на мансарду многоквартирного дома. На ликвидации пожара работали 73 специалиста и 25 единиц техники.

https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html

краснодарский край

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край