https://ria.ru/20250525/pozhar-2018984283.html
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом - РИА Новости, 25.05.2025
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом
Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен,... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T16:28:00+03:00
2025-05-25T16:28:00+03:00
2025-05-25T16:40:00+03:00
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018985551_0:300:778:738_1920x0_80_0_0_092b42a7aca1e39ba1adff1e2dd7cbb6.jpg
СОЧИ, 25 мая - РИА Новости. Пожар возник в многоквартирном жилом доме в станице Староминская на Кубани, он локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров, один человек спасен, остальные жители эвакуированы, сообщили журналистам в краевом управлении МЧС."Сотрудники МЧС России локализовали пожар в Староминской. По улице Маршала Жукова огнем (было - ред.) охвачено 1,2 тысячи квадратов мансарды 3-этажного многоквартирного дома. В доме проживали 60 человек, одного человека спасли огнеборцы, остальные эвакуированы", - говорится в сообщении ведомства.По предварительным данным, пострадавших нет. Уточняется, что загорелась одна квартира на третьем этаже и огонь перешел на мансарду многоквартирного дома. На ликвидации пожара работали 73 специалиста и 25 единиц техники.
https://ria.ru/20250522/bashkirija-2018423446.html
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/19/2018985551_0:227:778:811_1920x0_80_0_0_025ce701a213b7bd4b88654aa4b47c50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), краснодарский край
Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Краснодарский край
В кубанской станице Староминская загорелся жилой дом
В кубанской станице Староминская загорелся многоквартирный жилой дом