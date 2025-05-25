https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018956233.html

На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской

На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской - РИА Новости, 25.05.2025

На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской

Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале."Двадцать пятого мая около 3:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", — говорится в заявлении. Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь подобные атаки. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий."Результатов тем не менее нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", — добавили в дипмиссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.

https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, швеция, мария захарова