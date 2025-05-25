На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской
На посольство России в Швеции с дрона сбросили емкость с краской
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"Двадцать пятого мая около 3:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", — говорится в заявлении.
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Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь подобные атаки. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий.
"Результатов тем не менее нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", — добавили в дипмиссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.