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На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской - РИА Новости, 25.05.2025
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12:18 25.05.2025 (обновлено: 15:08 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/posolstvo-2018956233.html
На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской
На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской - РИА Новости, 25.05.2025
На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской
Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:18:00+03:00
2025-05-25T15:08:00+03:00
в мире
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швеция
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале."Двадцать пятого мая около 3:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", — говорится в заявлении. Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь подобные атаки. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий."Результатов тем не менее нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", — добавили в дипмиссии.Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.
https://ria.ru/20250513/vandaly--2016711903.html
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в мире, россия, швеция, мария захарова
В мире, Россия, Швеция, Мария Захарова
На посольство России в Швеции сбросили емкость с краской

На посольство России в Швеции с дрона сбросили емкость с краской

© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсетиПосольство России в Швеции
Посольство России в Швеции - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Фото : страница посольства РФ в Швеции в соцсети
Посольство России в Швеции. Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Емкость с краской снова сбросили с дрона на посольство России в Швеции, несмотря на обращение к местным властям, сообщила дипмиссия в Telegram-канале.
"Двадцать пятого мая около 3:40 утра посольство России в Швеции подверглось очередному нападению с использованием дрона. Пролетев над территорией диппредставительства, беспилотник сбросил емкость с краской на площадку перед главным входом. Особый цинизм инциденту придает то, что операторами дрона была использована стеклянная емкость, которая при сбросе с высоты способна нанести тяжелые увечья людям", — говорится в заявлении.
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Подобные нападения регулярно продолжаются уже более года. Посольство неоднократно обращалось в полицию и МИД Швеции с призывами пресечь подобные атаки. По Венской конвенции о дипломатических сношениях 1961 года государство должно обеспечивать безопасность и неприкосновенность иностранных дипмиссий.
"Результатов тем не менее нет. Это наглядно свидетельствует об игнорировании Стокгольмом основополагающих норм международного права. Ответственность за все возможные последствия таких инцидентов будет лежать на шведских властях", — добавили в дипмиссии.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что в понедельник Швеция получит ноту протеста.
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