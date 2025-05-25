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Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости - РИА Новости, 25.05.2025
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20:28 25.05.2025
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Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости
Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости - РИА Новости, 25.05.2025
Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости
Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин рассказал китайскому коллеге Ли Синьвэ о развитии армяно-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства России. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T20:28:00+03:00
2025-05-25T20:28:00+03:00
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ереван
китай
сергей копыркин
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин рассказал китайскому коллеге Ли Синьвэ о развитии армяно-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства России. Отмечается, что Ли Синьвэ, недавно назначенный на должность посла КНР в Ереване, посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости. &quot;Копыркин рассказал собеседнику о текущем этапе развития российско-армянского сотрудничества, импульс которому был придан недавним рабочим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван&quot;, - говорится в сообщенииВ сообщении говорится о том, что состоялся обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и в прилегающих регионах. "Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке, присущей российско-китайским отношениям стратегического партнерства", - заявили в пресс-службе.
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россия, ереван, китай, сергей копыркин, сергей лавров
Россия, Ереван, Китай, Сергей Копыркин, Сергей Лавров
Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости

Посол РФ в Ереване рассказал китайскому коллеге об армяно-российских отношениях

CC BY-SA 3.0 / Alaexis / Посольство РФ в Ереване
Посольство РФ в Ереване - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
CC BY-SA 3.0 / Alaexis /
Посольство РФ в Ереване. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин рассказал китайскому коллеге Ли Синьвэ о развитии армяно-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства России.
Отмечается, что Ли Синьвэ, недавно назначенный на должность посла КНР в Ереване, посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости.
«

"Копыркин рассказал собеседнику о текущем этапе развития российско-армянского сотрудничества, импульс которому был придан недавним рабочим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван", - говорится в сообщении

В сообщении говорится о том, что состоялся обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и в прилегающих регионах. "Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке, присущей российско-китайским отношениям стратегического партнерства", - заявили в пресс-службе.
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РоссияЕреванКитайСергей КопыркинСергей Лавров
 
 
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