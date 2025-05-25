https://ria.ru/20250525/posol-2019009085.html

Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости

Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости - РИА Новости, 25.05.2025

Посол Китая в Ереване посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости

Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин рассказал китайскому коллеге Ли Синьвэ о развитии армяно-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства России. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T20:28:00+03:00

2025-05-25T20:28:00+03:00

2025-05-25T20:28:00+03:00

россия

ереван

китай

сергей копыркин

сергей лавров

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ЕРЕВАН, 25 мая - РИА Новости. Посол РФ в Ереване Сергей Копыркин рассказал китайскому коллеге Ли Синьвэ о развитии армяно-российского сотрудничества, сообщает пресс-служба посольства России. Отмечается, что Ли Синьвэ, недавно назначенный на должность посла КНР в Ереване, посетил российскую дипмиссию с визитом вежливости. "Копыркин рассказал собеседнику о текущем этапе развития российско-армянского сотрудничества, импульс которому был придан недавним рабочим визитом министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Ереван", - говорится в сообщенииВ сообщении говорится о том, что состоялся обмен мнениями о ситуации на Южном Кавказе и в прилегающих регионах. "Беседа прошла в теплой и дружеской обстановке, присущей российско-китайским отношениям стратегического партнерства", - заявили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html

россия

ереван

китай

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, ереван, китай, сергей копыркин, сергей лавров