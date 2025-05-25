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Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии - РИА Новости, 25.05.2025
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17:06 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/posol-2018989356.html
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии - РИА Новости, 25.05.2025
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии
Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. РИА Новости, 25.05.2025
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в мире
россия
экваториальная гвинея
сергей лавров
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. "Я знаю, что они уже начали работать. Даже мы с послом (РФ) каждый день созваниваемся", - сказал посол агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в 2024 году Россия открыла посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
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в мире, россия, экваториальная гвинея, сергей лавров
В мире, Россия, Экваториальная Гвинея, Сергей Лавров
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии

Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба: российская дипмиссия в стране уже работает

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЧрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба
Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Чрезвычайный и полномочный посол Республики Экваториальная Гвинея Лусиано Нкого Ндонг Айекаба . Архивное фото
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает.
"Я знаю, что они уже начали работать. Даже мы с послом (РФ) каждый день созваниваемся", - сказал посол агентству, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в 2024 году Россия открыла посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
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