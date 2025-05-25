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Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии

Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии - РИА Новости, 25.05.2025

Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии

Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T17:06:00+03:00

2025-05-25T17:06:00+03:00

2025-05-25T17:06:00+03:00

в мире

россия

экваториальная гвинея

сергей лавров

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. "Я знаю, что они уже начали работать. Даже мы с послом (РФ) каждый день созваниваемся", - сказал посол агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в 2024 году Россия открыла посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.

https://ria.ru/20250413/simonyan-2011051472.html

россия

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2025

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в мире, россия, экваториальная гвинея, сергей лавров