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Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии - РИА Новости, 25.05.2025
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии
Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T17:06:00+03:00
2025-05-25T17:06:00+03:00
2025-05-25T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Посол Экваториальной Гвинеи в РФ Лусиано Нкого Ндонг Айекаба сообщил РИА Новости, что открытая ранее российская дипмиссия в его стране уже полноценно работает. "Я знаю, что они уже начали работать. Даже мы с послом (РФ) каждый день созваниваемся", - сказал посол агентству, отвечая на соответствующий вопрос. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что в 2024 году Россия открыла посольства в Буркина-Фасо и Экваториальной Гвинее.
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в мире, россия, экваториальная гвинея, сергей лавров
В мире, Россия, Экваториальная Гвинея, Сергей Лавров
Посол Экваториальной Гвинеи рассказал о работе российской дипмиссии
Посол Экваториальной Гвинеи Айекаба: российская дипмиссия в стране уже работает