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Посол рассказал о "страшилках" в британских СМИ о российской угрозе - РИА Новости, 25.05.2025
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08:08 25.05.2025 (обновлено: 08:42 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/posol-2018937999.html
Посол рассказал о "страшилках" в британских СМИ о российской угрозе
Посол рассказал о "страшилках" в британских СМИ о российской угрозе - РИА Новости, 25.05.2025
Посол рассказал о "страшилках" в британских СМИ о российской угрозе
"Страшилки" в британских СМИ о якобы угрозе российского удара теряют популярность, несмотря на попытки оправдать рост оборонных расходов и ухудшение качества... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T08:08:00+03:00
2025-05-25T08:42:00+03:00
россия
великобритания
москва
андрей келин
владимир путин
нато
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. "Страшилки" в британских СМИ о якобы угрозе российского удара теряют популярность, несмотря на попытки оправдать рост оборонных расходов и ухудшение качества жизни населения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин. В начале мая газета Telegraph опубликовала статью о том, что власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства. Газета отмечала, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. При этом теоретическим соперником, нападающим на Британию, газета назвала Россию. "Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день… Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность", - сказал Келин. Посол отметил, что власти, судя по всему, действительно обновляют устаревший регламент обороны, а вбросы в СМИ делаются "исходя из чисто конъюнктурных соображений". Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20250525/kelin-2018935206.html
https://ria.ru/20250524/britaniya-2018830246.html
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россия, великобритания, москва, андрей келин, владимир путин, нато
Россия, Великобритания, Москва, Андрей Келин, Владимир Путин, НАТО
Посол рассказал о "страшилках" в британских СМИ о российской угрозе

Келин: страшилки о российской угрозе в Британии теряют популярность

© РИА Новости / Мария ТабакПосол РФ в Лондоне Андрей Келин
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Мария Табак
Посол РФ в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
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ЛОНДОН, 25 мая - РИА Новости. "Страшилки" в британских СМИ о якобы угрозе российского удара теряют популярность, несмотря на попытки оправдать рост оборонных расходов и ухудшение качества жизни населения, заявил в интервью РИА Новости посол России в Великобритании Андрей Келин.
В начале мая газета Telegraph опубликовала статью о том, что власти Великобритании работают над обновлением плана действий 20-летней давности на случай нападения на страну другого государства. Газета отмечала, что обновление плана будет проходить на фоне опасений, что Великобритания не готова к войне. При этом теоретическим соперником, нападающим на Британию, газета назвала Россию.
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"Местные СМИ, даже самые уважаемые, сосредоточены на поисках российской угрозы. Бесконечные разговоры об этом ведутся каждый день… Тут есть желание вздуть патриотические чувства и как-то оправдать ухудшение качества жизни населения и стремление повысить оборонные расходы до 2,5% от ВВП. Впрочем, эти страшилки постепенно теряют свою популярность", - сказал Келин.
Посол отметил, что власти, судя по всему, действительно обновляют устаревший регламент обороны, а вбросы в СМИ делаются "исходя из чисто конъюнктурных соображений".
Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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