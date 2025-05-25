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Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет - РИА Новости, 25.05.2025
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00:25 25.05.2025
https://ria.ru/20250525/poshliny-2018923949.html
Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет
Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет - РИА Новости, 25.05.2025
Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет
Более половины американцев считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран негативно повлияли на их финансовое... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:25:00+03:00
2025-05-25T00:25:00+03:00
экономика
сша
китай
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более половины американцев считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран негативно повлияли на их финансовое положение, следует из опроса, проведенного агентством Блумберг. "Большинство взрослых американцев (56%) заявили, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы пошлины Трампа не были введены", - говорится в материале агентства. Согласно результатам опроса, в связи с пошлинами 69% американцев ожидают роста цен на товары повседневного спроса. Кроме того, 52% респондентов заявили, что обещанные выгоды от введения пошлин не стоят тех экономических издержек, с которыми столкнулась страна. Опрос проводился с 8 по 10 мая среди 2,1 тысячи взрослых граждан США. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
https://ria.ru/20250429/opros-2014215484.html
https://ria.ru/20250420/ssha-2012412188.html
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экономика, сша, китай, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Китай, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Опрос: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет

Bloomberg: более 50% американцев заявили о негативном влиянии пошлин на бюджет

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаги США
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Более половины американцев считают, что введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт из других стран негативно повлияли на их финансовое положение, следует из опроса, проведенного агентством Блумберг.
"Большинство взрослых американцев (56%) заявили, что их семейный бюджет был бы в лучшем состоянии, если бы пошлины Трампа не были введены", - говорится в материале агентства.
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Согласно результатам опроса, в связи с пошлинами 69% американцев ожидают роста цен на товары повседневного спроса. Кроме того, 52% респондентов заявили, что обещанные выгоды от введения пошлин не стоят тех экономических издержек, с которыми столкнулась страна.
Опрос проводился с 8 по 10 мая среди 2,1 тысячи взрослых граждан США. Погрешность составляет 2,5 процентных пункта.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
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ЭкономикаСШАКитайДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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