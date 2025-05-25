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Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете - РИА Новости, 25.05.2025
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15:09 25.05.2025 (обновлено: 16:43 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pogoda-2018974816.html
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете - РИА Новости, 25.05.2025
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете
Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:09:00+03:00
2025-05-25T16:43:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире “Москвы-24”. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры. “Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают“, - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html
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общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

Вильфанд: у синоптиков нет методов для прогнозирования аномальной летней жары

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкСотрудник Гидрометцентра России
Сотрудник Гидрометцентра России - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире “Москвы-24”.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры.
«

“Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают“, - сказал Вильфанд.

Роман Вильфанд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вильфанд сообщил, что 2025 год может войти в пятерку самых жарких
3 февраля, 03:56
 
ОбществоРоссияРоман ВильфандГидрометцентр
 
 
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