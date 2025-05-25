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Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете - РИА Новости, 25.05.2025

Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете

Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T15:09:00+03:00

2025-05-25T15:09:00+03:00

2025-05-25T16:43:00+03:00

общество

россия

роман вильфанд

гидрометцентр

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире “Москвы-24”. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры. “Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают“, - сказал Вильфанд.

https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html

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Наталья Макарова

общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр