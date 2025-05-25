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Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете - РИА Новости, 25.05.2025
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете
Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T15:09:00+03:00
2025-05-25T15:09:00+03:00
2025-05-25T16:43:00+03:00
общество
россия
роман вильфанд
гидрометцентр
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Методов прогнозирования на три месяца вперёд в метеорологии не существует, поэтому сообщениям о том, что лето 2025 года станет аномально жарким, доверять нельзя, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в эфире “Москвы-24”. Ранее в СМИ появились сообщения о том, что летом 2025 года прогнозируются аномально высокие температуры. “Дело в том, что решение уравнений, которые описываются гидрометеорологическими схемами, они не имеют точного решения. Допускаются прогнозы только в вероятностном виде, только наиболее вероятный сценарий формулируется, и каждые пять-десять дней эти прогнозы уточняются, потому что новые данные поступают“, - сказал Вильфанд.
https://ria.ru/20250203/vilfand-1996943286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Общество, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
Вильфанд прокомментировал сообщения об аномально жарком лете
Вильфанд: у синоптиков нет методов для прогнозирования аномальной летней жары