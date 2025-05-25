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Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину - РИА Новости, 25.05.2025
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13:10 25.05.2025 (обновлено: 15:35 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/podozrevaemyj-2018961635.html
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину - РИА Новости, 25.05.2025
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину
Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, видео допроса опубликовала... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T13:10:00+03:00
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происшествия
воронежская область
россия
россошь
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. &quot;За что задержан, понимаешь?&quot; — спросил у подозреваемого следователь. Мужчина ответил утвердительно.Задержанный также согласился дать чистосердечное признание и добавил, что готов выдать оружие. Сегодня СУ СК по Воронежской области сообщило о задержании ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух или более лиц. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявить обвинение.В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
https://ria.ru/20250523/kvartira-2018597939.html
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воронежская область
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Допрос подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь
Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, свидетельствуют материалы МВД
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происшествия, воронежская область, россия, россошь, ирина волк
Происшествия, Воронежская область, Россия, Россошь, Ирина Волк
Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Россоши признал вину и готов выдать оружие

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.
«

"За что задержан, понимаешь?" — спросил у подозреваемого следователь. Мужчина ответил утвердительно.

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Задержанный также согласился дать чистосердечное признание и добавил, что готов выдать оружие.
Сегодня СУ СК по Воронежской области сообщило о задержании ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух или более лиц.
Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявить обвинение.
В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.
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ПроисшествияВоронежская областьРоссияРоссошьИрина Волк
 
 
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