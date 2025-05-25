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Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину - РИА Новости, 25.05.2025

Подозреваемый в стрельбе на вокзале в Воронежской области признал вину

Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, видео допроса опубликовала... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T13:10:00+03:00

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происшествия

воронежская область

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, видео допроса опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале. "За что задержан, понимаешь?" — спросил у подозреваемого следователь. Мужчина ответил утвердительно.Задержанный также согласился дать чистосердечное признание и добавил, что готов выдать оружие. Сегодня СУ СК по Воронежской области сообщило о задержании ранее судимого 38-летнего местного жителя, подозреваемого в покушении на убийство двух или более лиц. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о его заключении под стражу, в ближайшее время планируется предъявить обвинение.В пятницу УМВД по Воронежской области сообщило о стрельбе около вокзала в Россоши. Как уточняли в СК, злоумышленник открыл огонь по прохожим, ранив одного из них в область грудной клетки. Пострадавшего госпитализировали.

https://ria.ru/20250523/kvartira-2018597939.html

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Допрос подозреваемого в стрельбе на вокзале в городе Россошь Мужчина, задержанный по подозрению в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области, признал вину и готов выдать оружие, свидетельствуют материалы МВД 2025-05-25T13:10 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронежская область, россия, россошь, ирина волк