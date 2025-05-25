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Министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне прибудет на ПМЭФ

Министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне прибудет на ПМЭФ - РИА Новости, 25.05.2025

Министр горнодобывающей промышленности Сьерра-Леоне прибудет на ПМЭФ

Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай прибудет на Петербургский международный экономический форум с большой... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T14:21:00+03:00

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Министр горнодобывающей промышленности и минеральных ресурсов Сьерра-Леоне Джулиус Маттай прибудет на Петербургский международный экономический форум с большой делегацией, сообщил РИА Новости посол этой африканской страны в РФ Мохамед Йонгаво. "Замглавы МИД и министр горнодобывающей промышленности с большой делегацией", - сказал Йонгаво агентству, отвечая на соответствующий вопрос.

https://ria.ru/20250329/zarubezhgeologija-2008082584.html

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сьерра-леоне, россия, в мире, пмэф