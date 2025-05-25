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Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 - РИА Новости, 25.05.2025
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12:11 25.05.2025 (обновлено: 16:16 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/plennye-2018955485.html
Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000
Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 - РИА Новости, 25.05.2025
Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000
Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T12:11:00+03:00
2025-05-25T16:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны.&quot;В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек&quot;, — отметили в ведомстве.С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html
https://ria.ru/20250525/plen-2018924847.html
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Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек
Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек
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россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 человек

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны.
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"В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — отметили в ведомстве.

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Вернувшиеся из украинского плена военные поблагодарили Путина
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С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.
Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.
Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.
Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
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