https://ria.ru/20250525/plennye-2018955485.html

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000 - РИА Новости, 25.05.2025

Россия и Украина завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000

Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 25.05.2025

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Москва и Киев завершили обмен пленными по формуле 1000 на 1000, в Россию вернули еще 303 бойца, сообщили в Минобороны."В соответствии с российско-украинскими договоренностями, достигнутыми 16 мая в Стамбуле, за период с 23 по 25 мая российской и украинской стороной проведен обмен по формуле 1000 на 1000 человек", — отметили в ведомстве.С подконтрольной киевскому режиму территории возвратили еще 303 российских военнослужащих, взамен Украине передали столько же пленных ВСУ.Сейчас возвращенные российские военные находятся на территории Белоруссии, где им оказывают необходимую психологическую и медицинскую помощь. Затем их привезут в Россию для лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны.Первый этап обмена состоялся в пятницу. В Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских. Накануне прошел второй этап — в Россию вернулись 307 военнослужащих, Киеву передали столько же украинских пленных.Договоренность об обмене в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась на прошлой неделе в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.

https://ria.ru/20250524/voennye-2018795895.html

https://ria.ru/20250525/plen-2018924847.html

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Завершающий этап обмена 1000 на 1000 человек Минобороны России показало видео завершающего этапа обмена 1000 на 1000 человек 2025-05-25T12:11 true PT0M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, украина, вооруженные силы украины