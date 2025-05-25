"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену
"Известия": освобожденные бойцы ВС России сообщили о пытках в плену
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.
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"Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать неохота", — приводит издание слова одного из военнослужащих.
По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики Азова* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.
Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.
Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
* Террористическая организация, запрещенная в России.