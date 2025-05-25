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"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену - РИА Новости, 25.05.2025
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00:52 25.05.2025 (обновлено: 09:44 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/plen-2018924847.html
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену - РИА Новости, 25.05.2025
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену
Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T00:52:00+03:00
2025-05-25T09:44:00+03:00
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.&quot;Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать неохота&quot;, — приводит издание слова одного из военнослужащих.По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики Азова* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20250524/voennosluzhaschie-2018880153.html
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в мире, украина, россия, владимир путин, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
"Известия": освобожденные бойцы рассказали о пытках в плену

"Известия": освобожденные бойцы ВС России сообщили о пытках в плену

© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© Пресс-служба Минобороны Российской Федерации
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Российские военнослужащие, возвращенные из украинского плена
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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Украинские боевики регулярно избивали российских военнослужащих, попавших в плен, об этом сообщают "Известия" со ссылкой на бойцов, освобожденных в рамках обмена с Украиной.
«

"Зверски, зверски. Избивали, унижали, так, что даже вспоминать неохота", — приводит издание слова одного из военнослужащих.

Вернувшиеся из украинского плена российские военнослужащие поблагодарили за свое возвращение - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Вернувшийся из украинского плена военный назвал день обмена лучшим за год
Вчера, 17:56
По словам другого бойца, он находился в плену около семи месяцев, в течение которых подвергался издевательствам со стороны ВСУ. Как минимум на протяжении первых суток боевики Азова* его очень сильно избивали, а потом заставляли произносить непонятные тексты на камеру.
Вчера с подконтрольной киевскому режиму территории вернули 307 российских военных. Взамен украинской стороне передали столько же пленных боевиков ВСУ.
Министр иностранных дел Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
Лавров: Киеву передадут проект урегулирования после обмена пленными
23 мая, 19:32
Днем ранее состоялся первый этап обмена: в Россию вернулись 270 военнослужащих, а также 120 гражданских лиц, в том числе захваченных ВСУ мирных жителей Курской области. Взамен украинской стороне передали 270 боевиков ВСУ и 120 гражданских.
Договоренность об обмене пленными в формате 1000 на 1000 человек была достигнута на первых за три года переговорах России и Украины.
Встреча состоялась неделю назад в Стамбуле по предложению президента Владимира Путина. Выдвигая эту инициативу, он не исключил, что стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 24.05.2025
Захарова прокомментировала обмен военнопленными с Украиной
Вчера, 15:30
 
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