https://ria.ru/20250525/plan-2018939986.html

СМИ сообщили о провале плана Киева, подготовленного для ВСУ

СМИ сообщили о провале плана Киева, подготовленного для ВСУ - РИА Новости, 25.05.2025

СМИ сообщили о провале плана Киева, подготовленного для ВСУ

Программа украинского правительства по набору молодых новобранцев в ВСУ по контракту провалилась, пишет The Wall Street Journal. РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T08:53:00+03:00

2025-05-25T08:53:00+03:00

2025-05-25T09:24:00+03:00

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владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Программа украинского правительства по набору молодых новобранцев в ВСУ по контракту провалилась, пишет The Wall Street Journal."Пока что программа "Контракт 18-24" привлекает лишь немногих молодых людей. По сообщениям правительства, с момента ее запуска в феврале по ней к ВСУ присоединилось всего около 500 человек", — говорится в материале.Журналисты считают, что долгий бюрократический процесс по оформлению новобранцев влияет на их желание вступить в ряды украинской армии, поскольку за время ожидания они могут передумать это делать.Владимир Зеленский заявлял, что планирует привлечь молодежь в возрасте 18-25 лет в ВСУ, предложив им особый контракт: за год службы — 24 тысячи долларов, поступление в вуз без экзаменов и ипотеку под ноль процентов. Следом Министерство обороны Украины заявило о запуске проекта. Командир одной из бригад ВСУ Шамиль Крутков 12 апреля заявил, что Украине придется начать принудительную мобилизацию 18-летних юношей, поскольку не хватит добровольцев и принудительно мобилизованных, которых, согласно действующим нормам украинского законодательства, набирают с 25 лет.

https://ria.ru/20250525/ukraina-2018926492.html

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в мире, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины