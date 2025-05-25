https://ria.ru/20250525/pensioner-2018929600.html

Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин

Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин - РИА Новости, 25.05.2025

Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин

Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми... РИА Новости, 25.05.2025

2025-05-25T03:30:00+03:00

2025-05-25T03:30:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости. Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300. Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек. Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.

https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html

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общество, россия