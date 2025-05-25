Рейтинг@Mail.ru
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин - РИА Новости, 25.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:30 25.05.2025 (обновлено: 11:04 25.05.2025)
https://ria.ru/20250525/pensioner-2018929600.html
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин - РИА Новости, 25.05.2025
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин
Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T03:30:00+03:00
2025-05-25T11:04:00+03:00
общество
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_0:231:3072:1959_1920x0_80_0_0_f31cd96d02ba98f3064fcf90c8feb739.jpg
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости. Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300. Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек. Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
https://ria.ru/20250525/pensiya-2018925161.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/06/2003457654_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3b9fdc8d71195b1c0da5ecd55e3b82e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия
Общество, Россия
Женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин

СФР: женщин-пенсионеров в России в два раза больше, чем мужчин

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев | Перейти в медиабанкМужчина с полученной пенсией на почтамте
Мужчина с полученной пенсией на почтамте - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Мужчина с полученной пенсией на почтамте. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 25 мая — РИА Новости. Количество женщин среди пенсионеров России почти в два раза превышает число мужчин, свидетельствуют данные Социального фонда России за 2025 год, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Численность мужчин среди граждан России пенсионного возраста составляет 13 845 500 человек, в то время как количество женщин — 27 324 300. Общее же число пенсионеров в России составляет 41 169 800 человек.
Ранее из данных Социального фонда стало известно, что страховые пенсии по старости получают 33 379 424 человека, по инвалидности — 2 193 963, по потере кормильца — 1 456 262. Социальные пенсии выплачивают 3 466 291 россиянину.
Пенсионное удостоверение - РИА Новости, 1920, 25.05.2025
Эксперт рассказала, что делать при нехватке стажа для пенсии
02:17
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала