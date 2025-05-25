https://ria.ru/20250525/pakistan-2019019715.html
Не менее 13 человек погибли в из-за сильных дождей в Пакистане, пишут СМИ
Не менее 13 человек погибли в из-за сильных дождей в Пакистане, пишут СМИ - РИА Новости, 25.05.2025
Не менее 13 человек погибли в из-за сильных дождей в Пакистане, пишут СМИ
Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, сообщает в... РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:55:00+03:00
2025-05-25T22:55:00+03:00
2025-05-25T22:55:00+03:00
в мире
пенджаб (пакистан)
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БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости. Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, сообщает в воскресенье новостной портал Dawn. "По данным Управления по преодолению последствий стихийных бедствий провинции, в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на несколько районов Пенджаба, погибли не менее 13 гражданских лиц, еще 92 человека получили ранения", - говорится в сообщении портала. Причинами смертей и травм стали наводнения, удары молнии, удары током от порванных проводов электропередач и сильный ветер, в результате которого несколько сломанных деревьев упали на жилые постройки и на людей, сообщает издание. Также, три человека из 13 погибших скончались от травм, полученных при обрушении во время сильного дождя крыши здания цеха одной из фабрик, расположенных в провинции. Генеральный директор Управления Ирфан Али Катия в воскресенье призвал граждан и власти провинции оставаться в состоянии повышенной готовности после того, как в ряде районов провинции возобновились дожди и сильный ветер. "Соответствующие департаменты должны быть в состоянии готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении гендиректора Управления, которое цитирует портал. В заявлении также сообщается, что чрезвычайная служба провинции продолжают работать в усиленном 24-часовом режиме, ведя круглосуточное наблюдение за ситуацией, и постоянно остается в состоянии готовности. "Граждане должны быть осторожны и держаться подальше от электрических столбов и висящих проводов. Оставайтесь в безопасных местах, чтобы избежать удара молнии. Никогда не оставайтесь на открытых местах во время грозы. Избегайте ненужных поездок, а если поездки неизбежны, двигайтесь медленно", - также говорится в заявлении Управления. Официальный представитель дорожной полиции провинции Сайед Имран Ахмед сообщил журналистам, что три основные автомагистрали, проходящие через территорию Пенджаба, в том числе трассы М2 и М3, а также автомагистраль Лахор-Сиалкот закрыты для движения транспорта по погодным условиям. "Автомагистрали закрыты для обеспечения общественной безопасности и безопасного движения", - сказал представитель дорожной полиции, слова которого приводит издание, добавив, что в течение дня могут быть закрыты и другие автомагистрали, так как угроза подтопления в случае сильных ливней может коснуться и районов, по которым они проходят, сообщает портал. По информации провинциальных властей, оборванные в субботу линии электропередач частично восстановлены, однако восстановление электросетей в полном масштабе начнется только после окончания шторма, сообщает Dawn.
https://ria.ru/20250413/nyp-2010955559.html
https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html
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в мире, пенджаб (пакистан)
В мире, Пенджаб (Пакистан)
Не менее 13 человек погибли в из-за сильных дождей в Пакистане, пишут СМИ
Dawn: не менее 13 человек погибли в результате сильных дождей в Пакистане
БАНГКОК, 25 мая – РИА Новости.
Не менее 13 человек погибли, 92 получили травмы в течение дня в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на пакистанскую провинцию Пенджаб, сообщает в воскресенье новостной портал Dawn.
"По данным Управления по преодолению последствий стихийных бедствий провинции, в субботу в результате сильных дождей, обрушившихся на несколько районов Пенджаба
, погибли не менее 13 гражданских лиц, еще 92 человека получили ранения", - говорится в сообщении портала.
Причинами смертей и травм стали наводнения, удары молнии, удары током от порванных проводов электропередач и сильный ветер, в результате которого несколько сломанных деревьев упали на жилые постройки и на людей, сообщает издание. Также, три человека из 13 погибших скончались от травм, полученных при обрушении во время сильного дождя крыши здания цеха одной из фабрик, расположенных в провинции.
Генеральный директор Управления Ирфан Али Катия в воскресенье призвал граждан и власти провинции оставаться в состоянии повышенной готовности после того, как в ряде районов провинции возобновились дожди и сильный ветер.
"Соответствующие департаменты должны быть в состоянии готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях", - говорится в заявлении гендиректора Управления, которое цитирует портал. В заявлении также сообщается, что чрезвычайная служба провинции продолжают работать в усиленном 24-часовом режиме, ведя круглосуточное наблюдение за ситуацией, и постоянно остается в состоянии готовности.
"Граждане должны быть осторожны и держаться подальше от электрических столбов и висящих проводов. Оставайтесь в безопасных местах, чтобы избежать удара молнии. Никогда не оставайтесь на открытых местах во время грозы. Избегайте ненужных поездок, а если поездки неизбежны, двигайтесь медленно", - также говорится в заявлении Управления.
Официальный представитель дорожной полиции провинции Сайед Имран Ахмед сообщил журналистам, что три основные автомагистрали, проходящие через территорию Пенджаба, в том числе трассы М2 и М3, а также автомагистраль Лахор-Сиалкот закрыты для движения транспорта по погодным условиям.
"Автомагистрали закрыты для обеспечения общественной безопасности и безопасного движения", - сказал представитель дорожной полиции, слова которого приводит издание, добавив, что в течение дня могут быть закрыты и другие автомагистрали, так как угроза подтопления в случае сильных ливней может коснуться и районов, по которым они проходят, сообщает портал.
По информации провинциальных властей, оборванные в субботу линии электропередач частично восстановлены, однако восстановление электросетей в полном масштабе начнется только после окончания шторма, сообщает Dawn.