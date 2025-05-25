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В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.05.2025
2025-05-25T22:12:00+03:00
2025-05-25T22:12:00+03:00
2025-05-25T22:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
происшествия
елец
липецкая область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого (микрорайоне) МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.
https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Елец, Липецкая область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА
В Ельце и Елецком микрорайоне Липецкой области объявили опасность атаки дронов