https://ria.ru/20250525/opasnost-2019017185.html

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 25.05.2025

В Елецком районе Липецкой области объявили опасность атаки БПЛА

Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. РИА Новости, 25.05.2025

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2025-05-25T22:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

происшествия

елец

липецкая область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 25 мая - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в городе Елец и Елецком микрорайоне Липецкой области, сообщает ГУ МЧС по региону. "Объявлен красный уровень "Угроза атаки БПЛА" для города Елец и Елецкого (микрорайоне) МР", - говорится в Telegram-канале ведомства.

https://ria.ru/20250521/tramp-2018108340.html

елец

липецкая область

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, елец, липецкая область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)